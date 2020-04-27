27.05 / 27.40 28.99 / 29.59
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ермак рассказал о давних связях с Саакашвили

10:27 27 апреля 2020 85
Андрей Ермак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак давно знаком с экс-губернатором Одесской области и бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, которого хотят назначить вице-премьер-министром по реформам.

Как сообщает «РБК-Украина», Ермак заявил, что идея пригласить Саакашвили в правительство возникла на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским, но не взялся сказать, что «эта идея была озвучена кем-то одним».

«Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком», — сказал Андрей Ермак.

Эксклюзивный материал о том, какие цели могут преследовать на Банковой, предлагая должность Саакашвили в Кабмине, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Саакашвили встречался с народными депутатами из фракции «Слуга народа», но не все ее члены были готовы поддержать в сессионном зале его назначение в Кабмин.

Тем временем в Грузии заявили, что назначение на пост вице-премьера Михеила Саакашвили может быть расценено как недружественный шаг со стороны Украины, а также не исключили отзыв посла из Киева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снежана Онопко

Избивал и угрожает: украинская супермодель сбежала от мужа-тирана

Пропавшая девочка Милена

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: в сети показали ее фото

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Ольга Куриленко

«Девушка Джеймса Бонда» Ольга Куриленко сама себе сделала стрижку на карантине и показала результат (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер