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Ермак рассказал о давних связях с Саакашвили
Нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак давно знаком с экс-губернатором Одесской области и бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, которого хотят назначить вице-премьер-министром по реформам.
Как сообщает «РБК-Украина», Ермак заявил, что идея пригласить Саакашвили в правительство возникла на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским, но не взялся сказать, что «эта идея была озвучена кем-то одним».
«Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком», — сказал Андрей Ермак.
Эксклюзивный материал о том, какие цели могут преследовать на Банковой, предлагая должность Саакашвили в Кабмине, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Саакашвили встречался с народными депутатами из фракции «Слуга народа», но не все ее члены были готовы поддержать в сессионном зале его назначение в Кабмин.
Тем временем в Грузии заявили, что назначение на пост вице-премьера Михеила Саакашвили может быть расценено как недружественный шаг со стороны Украины, а также не исключили отзыв посла из Киева.
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