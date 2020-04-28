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На Сумщине от коронавируса полностью излечилось наиболее пострадавшее в области село
В Сумской области от коронавируса излечились жители целого села. Речь идет о селе Казацкое Конотопского района, где COVID-19 впервые диагностировали в конце марта. Об этом на брифинге заявил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
При этом он подчеркнул, что «определенные» ограничительные меры в селе останутся, ведь никто не может гарантировать невозможности повторного заражения.
«Сегодня мы можем говорить о том, что в Казацком у нас нет людей, у которых было бы подтверждено заболевание COVID-19. Но это не означает, что там не надо проводить определенные ограничительные меры», — цитирует Мацюка РБК-Украина.
Отметим, что в Казацком было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области — 19. От осложнений скончались два человека. После этого на въездах в село были выставлены карантинные посты.
Всего в регионе подтверждено 95 случаев коронавирусной инфекции, из них 4 закончились летально.
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