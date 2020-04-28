26.99 / 27.30 29.00 / 29.53
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Сумщине от коронавируса полностью излечилось наиболее пострадавшее в области село

16:57 28 апреля 2020 149
На въезде в село
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Сумской области от коронавируса излечились жители целого села. Речь идет о селе Казацкое Конотопского района, где COVID-19 впервые диагностировали в конце марта. Об этом на брифинге заявил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

При этом он подчеркнул, что «определенные» ограничительные меры в селе останутся, ведь никто не может гарантировать невозможности повторного заражения.

«Сегодня мы можем говорить о том, что в Казацком у нас нет людей, у которых было бы подтверждено заболевание COVID-19. Но это не означает, что там не надо проводить определенные ограничительные меры», — цитирует Мацюка РБК-Украина.

Отметим, что в Казацком было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области — 19. От осложнений скончались два человека. После этого на въездах в село были выставлены карантинные посты.

Всего в регионе подтверждено 95 случаев коронавирусной инфекции, из них 4 закончились летально.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

гривни

Перевод не более 5 тысяч гривен: что нужно знать о новых правилах финансовых операций в Украине

врач выпала из окна во Львове

Выпала из окна 14-го этажа: во Львове при загадочных обстоятельствах погибла врач

Милена Шевелева

Поссорилась с братом: стали известны причины исчезновения и гибели 6-летней Милены из Харькова (фото, видео)

Владимир Слончак

Напавшего на полицейского экс-зама Кличко отправили под арест

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер