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Раде предлагают амнистировать более 3 тысяч заключенных: кого отпустят на свободу
В условиях пандемии коронавируса, народные депутаты выступили с предложением амнистировать более 3 тысяч осужденных. Речь идет о наиболее незащищенных и социально уязвимых, а также имеющих вероятность заражения COVID-19.
Правительственный законопроект размещен на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что основными критериями применения амнистии есть объективные факторы, в частности, тяжелая болезнь или преклонный возраст, что существенно снижает опасность лиц, которых предлагается освободить, а также значительный срок отбытого наказания на момент объявления амнистии.
В документе определены категории осужденных, которых планируют амнистировать. Это несовершеннолетние, женщины, мужчины, имеющие детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, а также люди с инвалидностью первой, второй и третьей групп.
Кроме того, выйти из заключения могут участники боевых действий, участники АТО и ООС, пенсионеры, больные туберкулезом и онкологическими заболеваниями.
Предварительно под действие законопроекта подпадают 3009 осужденных:
- 88 человек — признаны виновными в совершении умышленного преступления, что не является тяжким или особо тяжким;
- 19 человек, уголовные дела в отношении которых рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу, а также лица, признанные виновными в совершении преступления, что не является особо тяжким преступлением против жизни и здоровья человека;
- 1881 человек, осужденный за преступления, не связанные с насилием, опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в силу настоящего закона отбыли не менее одной четверти назначенного срока основного наказания;
- 367 человек, осужденных за умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более 10 лет, если на день вступления в силу настоящего закона они отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания;
- 18 человек, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, если на день вступления в силу настоящего закона они отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания;
- 636 человек, осужденных к лишению свободы, неотбытая часть наказания у которых на день вступления в силу настоящего закона составляет менее одного года, а также осужденных к ограничению свободы, которые на день вступления в силу настоящего закона отбыли половину срока наказания.
Кроме того, в законопроекте определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется.
Отметим, на 1 апреля 2020 года в учреждениях исполнения наказаний содержится 32 942 человека.
Эксклюзивное интервью с заместителем министра юстиции Украины Еленой Высоцкой о ситуации в пенитенциарных заведениях и том, кто может попасть под амнистию, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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