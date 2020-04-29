Культура и искусство

После скандала с фильмом «ДАУ», деятели культуры и науки Украины призвали уволить автора нашумевшего проекта Илью Хржановского с должности худрука Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

Подписанты отмечают, что методы геймизации смерти и использование приемов социальной инженерии не имеют ничего общего с чествованием памяти жертв Холокоста. Кроме того, они выразили несогласие с теми идеями, которые Хржановский планирует реализовать в центре.

Полный текст этого письма опубликовало издание «НВ»:

Уважаемые дамы и господа!

В эти дни в Украине происходит острая дискуссия вокруг концепции Мемориала нынешнего художественного руководителя Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Ильи Хржановского и его предыдущих проектов.

В конце 2019 года господин Хржановский был назначен художественным руководителем Мемориального центра Холокоста Бабий Яр. Однако, по свидетельству сотрудников, де-факто его работа в Мемориале началась еще ранней осенью. С тех пор политика Мемориала претерпела радикальные изменения. Так, 30 сентября 2019 года в письме за подписью тогдашнего генерального директора Мемориала Геннадия Вербиленко члены Общественного совета Мемориала были уведомлены о роспуске Совета без объяснения причин. Вскоре проект оставили Геннадий Вербиленко, исполнительный директор мемориала Яна Баринова и значительная часть команды. Надо отметить, что предыдущая команда осуществила достаточно много для выработки концепции Мемориала и ее работа получила высокую оценку международных экспертов. Несмотря на декларируемую новым художественным руководителем политику прозрачности в деятельности учреждения, публично такие кадровые решения стейкхолдеров объяснены не были.

23 апреля 2020 года Карел Беркгоф, главный историк Мемориала с февраля 2017 по январь 2020 года, заявил о невозможности дальнейшей международной поддержки Мемориального центра Холокоста Бабий Яр по этическим соображениям. Он сослался на драматические изменения в учреждении, которые начались после назначения Хржановского, и особенно резко высказался относительно предложенных им методов мемориализации трагедии Бабьего Яра. Среди них — построение «психометрических алгоритмов», участие в экспериментах, «в которых посетители окажутся, в частности, в роли жертв, коллаборационистов, нацистов и военнопленных, которых заставляли сжигать трупы» и другие. Карел Беркгоф назвал предложения Хржановского антинаучными и нарушающими Международный устав мемориальных музеев (International Memorial Museums Charter).

27 апреля было обнародовано адресованное дирекции Мемориала еще осенью 2019 годи письмо руководителя Группы развития основной экспозиции (Core Exhibition Development Group) Дитера Богнера, в котором он резко критикует представленную Хржановским концепцию Мемориала как провоцирующую шоковый опыт, а не памятование и рассуждение, и называет ее Холокост-Дисней. Господин Богнер также отмечает несоответствие методов назначения Хржановского заявленным принципам прозрачности и по этическим соображениям отказывается от дальнейшего сотрудничества с Мемориалом.

В этот же день концепцию господина Хржановского опубликовал сайт Историческая правда. Представленные материалы вызвали волну дискуссий и критики в среде профессионалов и широкой общественности. Общая оценка опубликованных материалов сводится к тому, что предложенные формы иммерсивного привлечения к реконструированной инструментами VR действительности Холокоста, геймизация смерти, использование приемов социальной инженерии, в частности, запрещенных к воспроизведению Стэнфордского тюремного эксперимента и Эксперимента Милгрэма, не имеют ничего общего с увековечением памяти жертв холокоста. По нашему глубокому убеждению, мемориалы Холокоста призваны предотвращать возникновение в будущем тех моральных выборов, перед которыми оказывались его жертвы. Симулировать ситуации подобного выбора — недопустимо.

К сожалению, дирекция Мемориала сих пор не обнародовала контроверсийную концепцию Хржановского, а Наблюдательный совет мемориала не высказал публично свою позицию относительно обвинений в нарушении прав человека в предыдущем проекте Хржановского — Дау, который вызвал широкий общественный резонанс.

В частности автора Дау обвиняют в нарушениях во время работы прав человека, трудового законодательства, вероятном насилии над детьми, причинении телесного вреда, унижении и сексуальных домогательствах. Критики проекта ставят под сомнение наличие реального информированного согласия взрослых участников.

Сторонники проекта (и сам автор) акцентируют на широком международном резонансе и даже успехе Дау, в частности, присуждении одного из главных призов Берлинского международного кинофестиваля ленте Дау. Наташа, минуя, однако, скандал, которым сопровождался ее показ в Берлине. Французская и немецкая пресса в 2019—2020 годах неоднозначно отреагировала на проект и критиковала автора за сцены несимулированного насилия и проявления расизма, и поставила под сомнение этичность творческого метода Хржановского.

Господин Хржановский не скрывает факт сотрудничества в проектах Дау с российским экстремистом Максимом Марцинкевичем (по прозвищу Тесак) и его группой. Марцинкевич — основатель гомофобского движения Оккупай-педофиляй, пропагандист идей национал-социализма, расизма и антисемитизма.

22 апреля 2020 года на официальном сайте Мемориального центра Холокоста Бабий Яр появилось официальное заявление учреждения, в котором, в частности, говорится: «Мы не можем давать профессиональную оценку этим фильмам, методам и приемам, по которым они созданы». Это заявление, как нам кажется, противоречит ценностям, которые отстаивает Мемориал (свобода и достоинство человека, его жизни и его права), поскольку речь идет о пренебрежении человеческим достоинством, инструментализации человека, сотрудничестве с неонацистами. Отсутствие реакции на неоднозначные концепции и публичные акции руководителя дискредитирует учреждение, ставит под сомнение его приверженность заявленной миссии и задачам, среди которых — «привлечь внимание общества к угрозам тоталитарной, экстремистской, нацистской и расистской идеологии, поддерживая при этом культурные, этнические, религиозные и социальные различия».

Мы считаем невозможным игнорировать неоднократно озвученные намерения господина Хржановского перенести апробированные в ходе работы над проектом Дау методы (некоторыми специалистами расцениваемые как методы социальной инженерии) на чувствительную сферу комеморации трагедии Холокоста.

Мы считаем также недопустимыми непрозрачность управленческих решений и отсутствие подотчетности учреждения общественности. Создание Мемориала Бабий Яр — общее дело Благотворительного фонда Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, украинской власти, международных стейкхолдеров и украинского общества. Благотворительные пожертвования, сколь угодно щедрые, не должны превращать Мемориал в частное дело и не дают права на волюнтаристские решения. Международная организация, проповедующая ценности открытого общества и задающая этические стандарты, должна действовать открыто.

Репутационные потери, нанесенные Мемориалу вследствие назначения господина Хржановского художественным руководителем, разрушают результаты работы предыдущих трех лет и ставят институт на грань международного скандала.

Призываем Наблюдательный совет освободить господина Хржановского от должности художественного руководителя Мемориального центра Холокоста Бабий Яр и возобновить деятельность Общественного совета Мемориала как независимого органа координации с общественностью.

Обращение подписали 74 человека, среди которых писательница Оксана Забужко, поэт и прозаик Сергей Жадан, директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко, писательница и музыкант Ирена Карпа, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания и другие.

Напомним, прокуратура завела уголовное дело из-за сцен насилия над детьми в скандальном фильме «ДАУ». После этого российский режиссер Илья Хржановский попытался оправдаться за издевательства на съемочной площадке над маленькими детьми.

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