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«Это средневековье»: Ляшко резко раскритиковал идею формирования коллективного иммунитета
В Украине, где число заболевших коронавирусом перевалило за 10 тысяч, говорить о формировании коллективного иммунитета к какому-либо заболеванию, в том числе и к COVID-19, невозможно без вакцинирования населения.
Об этом в интервью «Обозревателю» заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Формирование коллективного иммунитета вследствие заболеваемости — это средневековье», — сказал медик, уточнив, что тогда бы не стоило вводить в Украине карантин.
По словам Ляшко, когда появится вакцина и будет провакцинировано около 95 процентов населения, тогда можно будет говорить о коллективном иммунитете.
Напомним, президент Зеленский в одном из своих обращений к украинцам сообщил, что в Украине начинались клинические испытания препарата, предназначенного для борьбы с COVID-19. Между тем, ВОЗ считает, что появление вакцины от коронавируса возможно не ранее осени 2021 года.
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