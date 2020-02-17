Убийство ребенка полицейскими в Переяславе: перед обыском винтовка внезапно исчезла

Происшествия

Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова, шокировавшее всю страну и повлекшее за собой массовые акции протеста в разных городах Украины, произошло 31 мая 2019 года. В тот день двое полицейских «развлекались» стрельбой по мишеням и попали в ребенка, который гулял во вдоре со старшим братиком и соседскими детьми. Вместе с копами были еще двое — их приятель и несовершеннолетний сын одного из них. За жизнь Кирилла Тлявова врачи боролись трое суток, но 3 июня мальчик умер в больнице. Вскоре после случившегося полицейские были задержаны. Но, кто именно выстрелил в ребенка, долго не удавалось узнать. Неизвестно, будет ли доказана их вина, поскольку оружие, из которого стреляли в ребенка, так и не нашли. Сейчас, когда в Переяславе состоялось первое судебное заседание по делу, «ФАКТЫ» выяснили его подробности.

«В тот день все они пьянствовали»

31 мая 2019 года бабушка погибшего мальчика Александра Тлявова называет самым страшным днем в своей жизни. Тогда около четырех часов дня ее внук вместе со своим 11-летним братиком вышли погулять возле дома.

— С ними были еще двое соседских мальчиков, — рассказала «ФАКТАМ» Александра Тлявова. — Один из мальчишек катался на велосипеде, а мои внуки сидели на корточках и играли с телефонами. Неожиданно дети услышали выстрел. Сначала подумали, что кто-то бросил петарду. Увидев, что Кирюша лежит на асфальте и у него из головы течет кровь, решили, что он сильно испугался, упал и разбил голову. Потом ребята вспомнили: когда Кирюша падал, его лицо уже было залито кровью… Ребята побежали звать на помощь взрослых. Мы живем совсем рядом. Никогда не забуду, как в квартиру залетел испуганный старший внук и закричал: «Бабушка, наш Кирилл умер! Он не дышит!» Мы, не дожидаясь скорой, на машине повезли Кирюшу в больницу…

Врачи пять часов не могли определить, что произошло. Ведь в Переяславе даже нет аппарата МРТ. Мы умоляли отвезти ребенка в Киев, но доктора говорили, что в таком состоянии его нельзя транспортировать, он не переживет дорогу. Пока в Переяслав не приехал нейрохирург, никто не мог толком ничего сделать. Хирург из киевской больницы № 7 согласился взяться за этот случай, и Кирюшу все же отвезли на реанимобиле в столицу. Каждая секунда была на вес золота. Внук пережил дорогу, ему сделали тяжелую операцию. Как потом рассказывали врачи, у Кирюши был раздроблен череп. Хирург убрал осколки, гематому, но пулю так и не достал. Это оказалось невозможно…

Трое суток врачи боролись за жизнь Кирилла, но спасти его не смогли. Фото из семейного альбома

Бабушка погибшего мальчика рассказала, что в момент трагедии людей на улице было мало.

— В это время многие находились на работе, — продолжает Александра Тлявова. — Из окон нашего дома место, где все это произошло, практически не видно. Но люди, живущие с другой стороны улицы, сразу сказали, что видели компанию из четырех человек. Среди них были двое полицейских и сын одного из них. Люди рассказывали, что в тот день все они вчетвером пьянствовали.

Еще рассказывали, что видели этих полицейских и в ночь на 1 июня. То есть, выстрелив в нашего ребенка, они поехали развлекаться дальше. В три часа ночи, по словам местных жителей, они, в стельку пьяные, буквально вывалились из машины. А около четырех часов утра их уже задержали. Начальник Переяславской полиции говорил мне, что они были ужасно пьяными и вообще ничего не соображали. Они признались, что стреляли. Но, кто именно попал в ребенка, якобы не поняли. После этой стрельбы компания поехала на ставок, где продолжила пьянствовать…

«Подозреваемые не знали, что попали в ребенка, и поехали развлекаться»

Один из полицейских (именно тот, который, как установило следствие, произвел фатальный выстрел) работал в Главном управлении Нацполиции Киевской области в должности инспектора водной полиции. Ему 31 год, учился на слесаря, а после службы в армии пошел работать в ГАИ. В 2016 году его уволили из полиции из-за несоответствия занимаемой должности. Но уже на следующий день он восстановился на службе по решению Окружного админсуда Киева.

Второй полицейский — патрульный из Переяслав-Хмельницкого районного отделения полиции. Учился на пасечника. В системе МВД с 1999 года, работал в ГАИ. Сейчас ему 42 года. В 2015-м во время реформы МВД он был уволен из правоохранительных органов. Но вскоре вернулся и стал командиром отделения роты особого назначения № 1 в Киеве. В секторе превенции водной полиции работал с марта 2018 года. Это он в день трагедии, 31 мая, был со своим 16-летним сыном.

В ноябре 2019 года тогдашний глава Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранителям удалось хронологически воссоздать картину событий, которые происходили 31 мая 2019 года. В ГБР сообщили, что сначала подозреваемые выпивали дома у одного из них.

«31 мая с 13:00 до 15:45 они находились во дворе дома полицейского, употребляли спиртное и заблаговременно договорились о выстрелах из огнестрельного оружия пулями 5,6 миллиметра. Выстрелы они осуществляли по мишеням и другим предметам, — рассказали в ГБР. — Оружие и пули принадлежали одному из правоохранителей. Они заранее подготовили мишени. В это время на расстоянии 80 метров от улицы гуляли четверо детей, среди них — пятилетний Кирилл. В 15:36 один из полицейских выстрелил по мишени, которая находилась между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, отрикошетила, пролетела еще 33 метра и попала в голову мальчика. Подозреваемые не знали, что попали в ребенка, и поехали развлекаться. В 4 часа утра первого июня они были доставлены в отделение полиции…»

После задержания полицейских во всех крупных городах Украины прошли акции под названием «Безнаказанность убивает». В Переяславе во время такой акции здание райотдела полиции забросали петардами.

После смерти ребенка уголовное производство было открыто по статье «Умышленное убийство», предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения. Но в ходе следствия квалификацию изменили. Теперь полицейскому (тому, который попал в мальчика) вменяют убийство по неосторожности. Изменение статьи обвинения у многих вызвало недоумение, ведь за убийство по неосторожности можно получить максимум до пяти лет заключения.

Полицейский обвиняется в убийстве по неосторожности. Фото с сайта thebabel.net

Эти и многие другие моменты «ФАКТАМ» прокомментировал адвокат семьи погибшего ребенка Александр Щербина:

— На данный момент статьи обвинения три. Троим обвиняемым вменяют хулиганство с применением оружия, а одному из полицейских — пособничество в хулиганстве. Максимальное наказание, которое предусматривает статья «Хулиганство с применением оружия», — семь лет лишения свободы. А полицейскому, который выстрелил в мальчика, кроме хулиганства, вменяют убийство по неосторожности. Понимаю, что переквалификация у многих вызвала недоумение. Но этому есть логическое объяснение. В соответствии с материалами, собранными Госбюро расследований, у полицейского действительно не было цели убивать ребенка. Он не замышлял и не планировал убийство. Он просто стрелял из хулиганских мотивов. И, конечно же, должен был понимать, к чему может привести стрельба в густонаселенном жилом районе. Но в любом случае это непреднамеренное убийство. Сразу после случившегося тогдашний генпрокурор Юрий Луценко написал о необходимости открыть уголовное производство по статье «Умышленное убийство», так как она предусматривает пожизненное заключение. На самом деле с такой квалификацией дело просто развалилось бы в суде. Доказать умышленное убийство в данном случае нереально.

«По версии следствия, не стрелял только второй полицейский. Зато стрелял его 16-летний сын»

— Сразу после задержания подозреваемые не признавались, кто из них стрелял. Сейчас известно, что ребенок погиб от выстрела одного из полицейских. Остальные подозреваемые тоже стреляли?

— По версии следствия, не стрелял только второй полицейский, — говорит Александр Щербина. — Зато стрелял его 16-летний сын. Сейчас этот полицейский рассказывает, что он не виноват — дескать, выстрелов не осуществлял, а его при этом держат под арестом. Но ведь он был в той самой компании. Выпивал (что известно из показаний фигурантов, которые они давали во время досудебного следствия), веселился, позволил стрелять своему несовершеннолетнему сыну и даже не подумал остановить эти «развлечения». Хотя сам был полицейским, хорошо знал устав и правила обращения с оружием. Кроме того, он, как нам стало известно, был в зоне АТО. Поэтому я уверен, что он, как и все остальные, виновен в пособничестве хулиганству с применением оружия.

— А остальные признают вину?

— Они признают, что стреляли. Но при этом считают произошедшее административным правонарушением. Они не считают, что место, в котором открыли стрельбу, — общественное. И уж точно не раскаиваются. Называют предъявленные им обвинения несправедливыми.

— В момент совершения преступления они были пьяные?

— Этот момент не доказан, и доказать его, к сожалению, невозможно. Ведь подозреваемых задержали не сразу после случившегося. Постреляв, они поехали развлекаться дальше. Их задержали под утро в баре, где оба полицейских употребляли алкоголь. То есть можно с уверенностью утверждать, что во время задержания они были пьяны. А вот какими они были в момент совершения преступления, никто не знает. Вывод, что они были выпившими, можно сделать только из косвенных доказательств.

— Оружие, из которого стреляли в Кирилла Тлявова, так и не нашли?

— Нет. И тут у нас есть много вопросов — в первую очередь к полицейским, которые выезжали на место ЧП сразу после случившегося. Это они своими действиями или бездействием создали условия, при которых главный вещдок был утерян. Две пули были найдены во дворе дома одного из подозреваемых. Из свидетельских показаний следует, что сама винтовка сначала тоже там была. Но перед обыском внезапно исчезла. Я допускаю, что оружие потерялось не просто так. Ведь подозреваемые — «коллеги» полицейских, выезжавших на место.

Переяслав — небольшой город, здесь все друг друга знают. Мы добились от ГБР открытия уголовного производства по факту халатности полицейских. Но в этом производстве нас почему-то отказались признать потерпевшими. И производство не расследуется. Кстати, об изменении статьи обвинения полицейскому, который стрелял в ребенка, мне в ГБР тоже не сообщили. Хотя обязаны были это сделать. Со всеми материалами дела меня тоже до сих пор не ознакомили.

Остается надеяться, что стороне обвинения удастся в суде доказать вину подозреваемых. Подводя итог, хочу сказать, что досудебное расследование ГБР, к сожалению, провело поверхностно, и теперь нам с прокуратурой будет нелегко. Тем временем резонанс дела угасает, потому что все, кто хотел на нем пропиариться, достигли своей цели, но так и не довели обещанное до конца.

«ФАКТЫ» связались и с адвокатом подозреваемого полицейского Виктором Чевгузом. Адвокат называет озвученную следствием версию несостоятельной и говорит, что доказательств вины его подзащитного на самом деле нет.

— О том, что там нет и не может быть умышленного убийства, мы говорили с первого дня, — сказал «ФАКТАМ» Виктор Чевгуз. — В то время как тогдашний глава ГБР Роман Труба и тогдашний генпрокурор Юрий Луценко кричали о необходимости применить статью 115 («Умышленное убийство»), я говорил, чтобы они уважали закон. Очевидно, что умысла убивать ребенка ни у кого не было. Сейчас квалификация — «Убийство по неосторожности». Но остается открытым один вопрос: кто все-таки стрелял?

— В ГБР утверждают, что установили: стрелял 31-летний полицейский…

— На самом деле они ничего не установили. Доказательств того, что стрелял именно этот человек, нет. Подозреваемые подтверждают только, что стреляли по банкам, и происходило это во дворе у одного из них. Убийство ребенка все отрицают. А версия о том, что пуля могла отрикошетить, абсолютно несостоятельна — это вам скажет любой, кто хоть немного разбирается в баллистике.

— Куда делось оружие, из которого они стреляли?

— Они говорят, что оставили малокалиберную винтовку там, на месте. А когда приехала полиция, оружие исчезло. Мы будем оспаривать и «Убийство по неосторожности». Потому что повторюсь: то, что кто-то из подозреваемых якобы попал в ребенка, ничем не доказано. Их вина лишь в том, что они стреляли во дворе. А это административное правонарушение.

Следующее заседание по нашумевшему делу состоится 24 февраля. «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на Житомирщине суд арестовал лесника, который из огнестрельного оружия ранил 12-летнего подростка. А в Николаеве женщина получила пулевое ранение во время прогулки с ребенком возле полицейского стрельбища.

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