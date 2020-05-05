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Здоровье и медицина

Коронавирус атаковал Европу в декабре: сделано важное заявление

15:03 5 мая 2020 181
Коронавирус атаковал Европу в декабре: сделано важное заявление
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что первые заражения коронавирусом в мире произошли еще в конце 2019 года. Об этом Reuters заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, который призвал правительства стран мира тщательнее проверить записи о случаях заболевания в конце 2019 года. Отметим, что ВОЗ заявила о прохождении пика заболеваемости в мире еще в феврале 2020 года.

Таким образом он прокомментировал новости из Франции, где появились данные повторного анализа биоматериалов пациента, госпитализированного с пневмонией в декабре 2019 года. Им оказался 43-летний житель города Бобиньи, на севере Франции. За границу он не путешествовал, но его жена работает в Международном аэропорту имени Шарля де Голля и могла заразиться вирусом от одного из пассажиров.

Официально первые случаи коронавируса во Франции были обнаружены 24 января у двух приезжих из Уханя (в то время он был центром эпидемии в Китае) и близкого родственника одного из них.

В свою очередь власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса 31 декабря 2019 года, а уже 11 марта 2020 ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Отметим, что и в Украине медики не исключают, что короновирус, первый случай которого был лабораторно подтвержден в нашей стране в начале марта 2020 года, мог прийти в Украину еще в конце 2019 года.

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