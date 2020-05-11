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США провели авиаразведку вблизи Крыма
Новейший американский беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk утром 11 мая провел авиаразведку у побережья аннексированного Крыма, отслеживая неуклонную милитаризацию полуострова. Ранее замсекретаря СНБО Сергей Кривонос обращал внимание, что Россия укрепляет свои войска в оккупированном Крыму и в будущем может нанести удар с этого направления.
Согласно данным ресурса PlaneRadar, беспилотник пролетел у западного побережья Крыма — в районе Евпатории и Севастополя.
Напомним, разведывательные дроны могут фиксировать скопление военной техники и войск на достаточно большой территории. Затем на основании этих данных разрабатывается стратегия и тактика ведения боевых действий.
По данным подобной разведки было подтверждено, что Россия незаконно разместила во временно оккупированном Крыму ракеты с ядерными боеголовками, а также самолеты для их транспортировки.
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