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Украина

США провели авиаразведку вблизи Крыма

10:12 11 мая 2020
США провели авиаразведку вблизи Крыма
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Новейший американский беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk утром 11 мая провел авиаразведку у побережья аннексированного Крыма, отслеживая неуклонную милитаризацию полуострова. Ранее замсекретаря СНБО Сергей Кривонос обращал внимание, что Россия укрепляет свои войска в оккупированном Крыму и в будущем может нанести удар с этого направления.

Согласно данным ресурса PlaneRadar, беспилотник пролетел у западного побережья Крыма — в районе Евпатории и Севастополя.

Напомним, разведывательные дроны могут фиксировать скопление военной техники и войск на достаточно большой территории. Затем на основании этих данных разрабатывается стратегия и тактика ведения боевых действий.

По данным подобной разведки было подтверждено, что Россия незаконно разместила во временно оккупированном Крыму ракеты с ядерными боеголовками, а также самолеты для их транспортировки.

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