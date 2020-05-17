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Путин бессилен, но оставлять Украину в покое не собирается: политолог озвучил прогноз
Несмотря на регулярные угрозы Украине со стороны Владимира Путина, на организацию широкомасштабного вторжения в нашу страну у него нет ресурсов, потому он и сосредоточился на поддержании напряженности, и продолжает идеологическую «опрессовку» части населения.
Об этом в интервью Обозревателю заявил политический аналитик Дмитрий Орешкин.
«Нет, нападать он не будет, у него нет на это ресурсов. Пугать, провоцировать — с удовольствием. Это как раз то, что стоит недорого. Поддерживать какую-то напряженность, конечно, будет. Будут спецслужбисты какие-нибудь, может быть, даже диверсионные группы будут забрасывать», — отметил он.
Он допустил, что если Путин попытается предпринять агрессивные шаги, то в Украину будет поставлено летальное оружие, к нам приедут добровольцы, да и наш народ «может постоять за себя». К тому же даже с учетом идеологической обработки россиян они в состоянии понять, что война с украинцами будет «братоубийственной войной», а значит, самоубийством для Путина.
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По мнению Орешкина, сегодня Украине надо исходить из того, что у Путина нет ресурсов даже для того, чтобы экономически удушить Украину — нефть подешевела, а механизм давления с помощью «газового вентиля» себя исчерпал.
«Скоро все будет наоборот — „Газпром“ будет приходить к украинцам и говорить: „Купите, пожалуйста, у нас газку немножко“. Это и смешно, и печально. В общем-то это все было достаточно предсказуемо, но, видимо, не для всех», — сделал прогноз аналитик.
Напомним, ранее ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью «ФАКТАМ» констатировал, что война против Украины в России больше не популярна, а Путину грозит дворцовый переворот.290
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..