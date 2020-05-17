26.56 / 26.82 28.45 / 28.93
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Путин бессилен, но оставлять Украину в покое не собирается: политолог озвучил прогноз

9:34 17 мая 2020
Путин бессилен, но оставлять Украину в покое не собирается: политолог озвучил прогноз
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Несмотря на регулярные угрозы Украине со стороны Владимира Путина, на организацию широкомасштабного вторжения в нашу страну у него нет ресурсов, потому он и сосредоточился на поддержании напряженности, и продолжает идеологическую «опрессовку» части населения.

Об этом в интервью Обозревателю заявил политический аналитик Дмитрий Орешкин.

«Нет, нападать он не будет, у него нет на это ресурсов. Пугать, провоцировать — с удовольствием. Это как раз то, что стоит недорого. Поддерживать какую-то напряженность, конечно, будет. Будут спецслужбисты какие-нибудь, может быть, даже диверсионные группы будут забрасывать», — отметил он.

Он допустил, что если Путин попытается предпринять агрессивные шаги, то в Украину будет поставлено летальное оружие, к нам приедут добровольцы, да и наш народ «может постоять за себя». К тому же даже с учетом идеологической обработки россиян они в состоянии понять, что война с украинцами будет «братоубийственной войной», а значит, самоубийством для Путина.

Читайте также: Пришло время «дожать» Россию: бывшие послы США в Украине выступили с громким заявлением

По мнению Орешкина, сегодня Украине надо исходить из того, что у Путина нет ресурсов даже для того, чтобы экономически удушить Украину — нефть подешевела, а механизм давления с помощью «газового вентиля» себя исчерпал.

«Скоро все будет наоборот — „Газпром“ будет приходить к украинцам и говорить: „Купите, пожалуйста, у нас газку немножко“. Это и смешно, и печально. В общем-то это все было достаточно предсказуемо, но, видимо, не для всех», — сделал прогноз аналитик.

Напомним, ранее ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью «ФАКТАМ» констатировал, что война против Украины в России больше не популярна, а Путину грозит дворцовый переворот.

290

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Украинцу пришлось выложить более 25 тыс. грн за «бесплатное» лечение от коронавируса

Украинцу пришлось выложить более 25 тыс. грн за «бесплатное» лечение от коронавируса

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Обеззараживание улиц в Китае

ВОЗ сделала неожиданное заявление о заражении коронавирусом через касание поверхностей

Путин бессилен, но оставлять Украину в покое не собирается: политолог озвучил прогноз

Путин бессилен, но оставлять Украину в покое не собирается: политолог озвучил прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер