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Украина

Украинские полярники вернулись домой из Антарктиды: в сети показали трогательные фото

22:03 17 мая 2020
люди
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 17 мая, украинские полярники, год отработавшие в Антарктиде на станции «Академик Вернадский», вернулись в Украину. Они прилетели в аэропорт «Борисполь» эвакуационным рейсом из Лиссабона. Об этом говорится в сообщении Национального антарктического центра в Facebook.

Вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции 3 месяца.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий уточнил, что полярники отправились со станции «Академик Вернадский» еще 24 апреля. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты — пролива Дрейка — участники экспедиции прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Потом через Сантьяго, Сан-Пауло, Лиссабон вернулись в Украину.

Дикий отметил, что полученные полярниками данные имеют значительную ценность не только для украинской, но и для мировой науки. Привезенные образцы весь следующий год будут обрабатываться во многих лабораториях университетов и академических институтов.

Все полярники, прибывшие в Украину, установили специальное приложение «Действуй дома» и будут находиться на самоизоляции.

Напомним, учитывая задержку в связи с коронавирусом зимовального отряда 25-й антарктической экспедиции в пути из Украины в Антарктиду, пересменка на станции «Академик Вернадский» в этом году длилась 2 месяца — дольше всех пересменок в истории стации.

«ФАКТЫ» сообщали, что 8 мая на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Емельянович.

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