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Кинотеатры и концертные залы могут открыть с 1 июля, но есть проблема
Кабинет Министров может разрешить открыть кинотеатры, но с условием заполнения залов на 30%. Об этом сообщила исполняющая обязанность министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко.
Говоря о сроках послабления ограничений для кинотеатров и концертных залов, она назвала дату 1 июля, однако отметила, что все зависит от пандемической ситуации.
«Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены МОЗ, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможное заполнение на 30%», — цитирует главу Минкульта hromadske.
При этом в министерстве допускают, что такая низкая заполняемость залов увеличит расходы на содержание и продолжение деятельности, но желаемой прибыли не принесет.
Отметим, на минувших выходных в Киеве, вопреки карантину, возобновили работу ночные клубы.
В мэрии столицы допускают, что это может отсрочить выход из карантина, который назначен на 22 июня.44
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