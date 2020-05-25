Многие компании рассмотрят возможность работать без офиса, – digital-эксперт Николай Рогинец

Интервью со звездой

«Попытки использования чужого контента могут привести к блокировке канала»

— Николай, как, с вашей точки зрения, пандемия изменит мир технологий?

— Она значительно ускорит многие тенденции — например, внедрение онлайн-проектов в сфере образования. Уже сегодня мы это наблюдаем даже в детских садиках. Находясь дома, дети усаживаются перед гаджетами, и аниматор занимает их — они играют друг с другом в разные игры. Дистанционно можно проводить персональные спортивные тренировки, танцевальные мастер-классы… И после пандемии эти форматы будут активно использоваться. Кроме того, очень сильно изменятся подходы к работе. В условиях самоизоляции стало очевидным, что офис не обязателен, можно успешно работать дистанционно. Тренд удаленной работы показывал рост и до пандемии — думаю, и после нее он сохранится.

— Одно за другим в СМИ появляются сообщения о том, как в период карантина, когда многие производства не работают или делают это не в полную силу, улучшается экологическая ситуация. А имеет ли шанс интернет очиститься от фейков?

— В связи с пандемией случился всплеск мошенничеств по продаже дезинфицирующих средств и масок, участилось распространение ложной информации с целью привлечения пользователей интернета и монетизации контента за счет рекламы. Многие пытаются заработать на панике, поэтому борьба Google, YouTube, Facebook с недостоверной информацией усилилась.

— Читала, что Google удаляет 5000 вредоносных сообщений в минуту! Такое количество впечатляет.

— Конечно. При этом многие люди сейчас, в условиях карантина, задумались о том, как могут зарабатывать в интернете законно, например, создав свой канал в YouTube.

— Какие же тематические ниши сегодня самые прибыльные?

— В нынешней ситуации мы увидели всплеск интереса к развлекательному — прежде всего, музыкальному, детскому и игровому — контенту. Этот жанр и до коронавируса был самым востребованным во всех странах мира. Сейчас очень популярным стал и контент, связанный с фитнесом и домашней кулинарией. Правда, хотя количество пользователей и время, проведенное ими на платформе, в период пандемии выросли, доходы создателей каналов не увеличились, так как упали рекламные бюджеты. Но эти сложности временные — думаю, что спустя время все нормализуется.

— В интернете есть немало советов, с чего начать и как развивать свой стартап. А за что блокируют каналы и как избежать такой неприятности?

— За годы существования YouTube ввел огромное количество правил. Определенный контент не разрешен к использованию на платформе. Например, все то, что связано с насилием и торговлей запрещенными товарами. Это очевидные вещи. Некоторые же правила порой нарушаются по незнанию. Скажем, авторское право. И вот как раз такое использование чужого контента — видео- и аудиофрагментов — может привести к блокировке канала. Блокировать канал могут и за попытки заработать на контенте с помощью обманных «серых» сервисов, когда благодаря специальным программам накручивается количество просмотров. Сейчас причиной блокировки канала могут стать различного рода фейки на тему коронавирусной инфекции — например, материалы, где отрицается ее существование и опасность, а также звучат призывы лечиться от COVID-19 народными средствами, вместо того чтобы обращаться за профессиональной медицинской помощью.

«Кремниевая долина — уникальное место, где люди работают над тем, чтобы менять мир, и им удается при этом хорошо заработать»

— Существует мнение, что пандемия может ускорить крах социальных сетей. Мол, это может стать следствием того, что люди в период карантина перенасытятся виртуальным общением. А что вы думаете по этому поводу?

— Такого не произойдет. Наоборот, популярность соцсетей растет, пользователи оценили их удобство, сегодня они стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

— Многие сегодня обеспокоены тем, не станет ли искусственный интеллект угрозой свободе человека. Ведь новые технологии позволяют контролировать практически каждый шаг. Немало людей обеспокоены и влиянием их на здоровье. Как вы считаете, не наступит ли момент, когда человечество захочет вообще отказаться от интернета и гаджетов и вернуться в то время, когда всего этого не было?

— Думаю, добровольно — нет. Это может произойти только вследствие событий разрушительного характера — например, техногенной катастрофы, когда мы будем вынуждены жить как-то по-другому. Подчеркиваю: не захотим это сделать, а будем вынуждены. Но это маловероятно.

Николай Рогинец: «Пандемия значительно ускорит многие тенденции – например, внедрение онлайн-проектов в сфере образования»

— Будет ли после пандемии всплеск интереса к гаджетам, связанным со здоровьем? Ведь уже сейчас популярны шагомеры, смарт-тонометры и другие приборы.

— Биомедицина — одна из активно развивающихся сфер в разработках, и это логично. Люди стремятся к тому, чтобы жить дольше и быть здоровыми — и новые технологии нацелены помочь в этом.

— На своей странице в Facebook вы написали пост о своих впечатлениях касательно фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине. А какие воспоминания оставила IT-столица мира у вас, когда вы там побывали?

— Кремниевая долина — действительно остров предпринимательской свободы и творчества. Это уникальное место, где люди работают над тем, чтобы менять мир, и им удается при этом хорошо заработать.

— Не захотелось там остаться?

— Это имеет смысл, если вы точно знаете, что будете там делать. Мне кажется, в фильме Юрия Дудя Кремниевая долина очень романтизирована — создана атмосфера такого желанного места, где реализуются мечты, где можно заработать много денег. Но нужно понимать: там нет никаких гарантий, и гораздо легче потерять, чем приобрести, ведь сделать стартап успешным всегда непросто. Но это, конечно, не значит, что ехать туда не надо. У каждого своя история, свои возможности… Для молодых людей работа в Кремниевой долине может стать хорошим опытом.

«Пришло понимание: количество вещей, которое мы потребляем, не является необходимым»

— Как вы считаете, не станет ли мир после пандемии миром закрытых границ?

— Сейчас никто не может с точностью ответить на этот вопрос, ведь неизвестно, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Но думаю, что со временем будут существенные послабления карантина, потому что все страны хотят стимулировать свою экономику. Многие из них значительно зависят от туризма. И, конечно, они будут стремиться открыть границы скорее. Правда, уже сейчас предрекают вторую волну пандемии осенью. Но, думаю, рано или поздно все нормализуется. Люди изголодаются по поездкам, и поэтому будет всплеск интереса к туризму, хотя материальные возможности могут стать для многих ограничительным фактором.

— Что может, с вашей точки зрения, измениться в нашей жизни кардинальным образом?

— В природе вещей ничего не поменяется. Но, как я уже говорил, мощнейший толчок для использования новых технологий получит образование, многие компании рассмотрят возможность работать без офиса — полностью или частично. Если говорить о потреблении, пришло понимание: количество вещей, которое мы потребляем, не является необходимым. Часто мы делаем покупки, потому что нас к этому активно подталкивают реклама и окружающая среда. Возможно, у многих произойдет какое-то переосмысление, хотя глобальное потребление вряд ли изменится. А еще мы будем более внимательны к здоровью своему и наших близких.

Ранее известный медиаэксперт, шеф-редактор портала «Детектор медиа» Наталья Лигачева рассказала, как пандемия повлияла на средства массовой информации.

Фото из альбома Николая Рогинца

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