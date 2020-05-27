Любовница Жигунова резко отреагировала на сравнение с Заворотнюк (фото)

Шоу-бизнес

Новая возлюбленная актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит, которую называют копией актрисы Анастасии Заворотнюк, резко отреагировала на очередное сравнение.

«Да вы просто Настя Заворотнюк», — написала одна женщина в комментариях новому фото Виктории. «Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит», — ответила любовница Жигунова.

«Да я не хотела вас обидеть — вы просто поразительно на неё похожи! У меня, кстати, тоже какие-то копии есть — на улице со мной несколько раз по ошибке поздоровались», — продолжила комментатор. «Я так не считаю. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», — отрезала Виктория.

Она также написала друзьям, что банит всех, кто сравнивает ее с Заворотнюк.

Напомним, что Жигунов был гражданский мужем Заворотнюк. Его друзья говорят, что актер бросил жену, встретив женщину, которая очень похожа на бывшую возлюбленную. Ушла от мужа и Виктория, а он арестовал все ее имущество.

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