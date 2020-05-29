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Бомбардировщики США пролетели над Украиной: появились яркие фото и видео
Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer, в рамках планового патрулирования, пересекла воздушное пространство Украины. Американские бомбардировщики вылетели с авиабазы США «Эллсворд» в Южной Дакоте, перелетели через Атлантику и пересекли территорию нескольких европейских стран, в том числе Польши и Украины.
Об этом в Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ и публикует фото самолетов.
В Командовании сообщили, что украинские истребители Су-27 и МиГ-29 сопроводили американские боевые самолеты по заданному маршруту.
«Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулированию имеет плановый характер для достижения взаимосвязи НАТО и ключевых партнеров Альянса», — говорится в сообщении.
US B-1s integrate with Ukrainian & Turkish aircraft for 1st time as part of a long-range, long duration strategic #BomberTaskForce mission throughout Europe & the Black Sea region today.— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) May 29, 2020
Read: https://t.co/yCW2H9Eb3E@USEmbassyTurkey | @USEmbassyKyiv | @US_EUCOM | @usairforce pic.twitter.com/Ko7I20dUzZ
Напомним, на днях российская авиация третий раз в течение двух месяцев устроила опасные инциденты над Средиземным морем, опасно приближаясь к самолетам США, которые проводят патрульно-разведывательные полеты.
Ранее бельгийский истребитель перехватил группу бомбардировщиков СУ-24М ВС России, которые кружили над американским ракетным эсминцем Donald Cook в Средиземном море.102
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