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Культура и искусство

Апелляционный суд принял решение по делу об увольнении Ройтбурда с должности директора музея

7:49 2 июня 2020
Александр Ройтбурд
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Одессе снова уволили директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, который после судебных тяжб выиграл дело в Приморском райсуде.

Решение принял Одесский апелляционный суд. Оно обнародовано в едином реестре судебных решений.

Суд признал, что Одесский облсовет имел полномочия расторгнуть контракт с Ройтбурдом, хотя заключала его областная администрация.

«Одесский областной совет, делегировав Одесской областной государственной администрации функции управления коммунальным учреждением, вместе с тем не лишен права контроля за деятельностью коммунального учреждения», — говорится в решении суда.

Напомним, известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея (ОХМ) в конце 2017 года. Но депутаты областного совета выступили против и не проголосовали за его кандидатуру. Тогда глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов лично назначил Ройтбурда директором художественного музея.

В марте 2018 года с Александром Ройтбурдом был подписан контракт на пять лет.

4 сентября 2019 года Одесский облсовет досрочно расторгнул контракт с директором ОХМ. Но Одесская облгосадминистрация при этом не стала разрывать контракт с художником и он продолжал выполнять свои обязанности директора.

Ройтбурд решение облсовета обжаловал и 10 февраля 2020 выиграл суд.

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