Культура и искусство

История из другого мира: фильм о событиях на Донбассе стал победителем международной премии

Пока новый министр культуры готовит аргументы против запрета российского контента, а украинские режиссеры занимаются экспериментами в собственных квартирах, фильмы об Украине снимают иностранцы, причем, судя по отзывам кинокритиков, весьма неплохие.

Так, на днях фильм датского режиссера Симона Леренuа Вильмонта «Удаленный лай собак» (The Distant Barking of dogs) стал победителем премии Peabody Awards.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на официальный сайт премии.

Документальная лента рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге Афанасьеве, который живет рядом с линией фронта на Донбассе. Картину снимали в селе Гнутово (административно является частью Мариуполя) Донецкой области с 2015 до 2017 годы.

«Одна из главных причин, почему я решил приехать в Украину, связана с предыдущими двумя моими фильмами. В них я рассказывал истории двух детей из, так сказать, очень безопасного мира. Поэтому по завершению работы над ними я почувствовал, что для жизненного баланса мне нужна история ребенка из совсем другого мира — полного опасности», — завил режиссер фильма.

Он захотел рассказать историю о детской жизни в зоне конфликта, как и в чем этот ребенок стремится найти мир. Именно это и стало причиной приезда на восток Украины, где «повседневная жизнь — сплошная опасность».

Премия имени Джорджа Фостера Пибоди, премия Пибоди, или Пибоди — ежегодная международная премия за выдающийся вклад в области масс-медиа. Впервые вручена в 1941 году.

Помимо Пибоди фильм также вошел в шорт-лист премии «Оскар».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинская короткометражка получила на престижном фестивале Кино и сценария в Лос-Анджелесе премию как лучший фильм экспериментального жанра. В частности, фильм под названием «Танцующая с дельфином» сняли супруги из Киева Геннадий и Татьяна Томилины. Героиней короткометражки стала их шестилетняя дочь Каролина, которая танцевала в открытом море под водой с дельфином.

24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter