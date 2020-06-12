Здоровье и медицина

На Львовщине зафиксировали антирекорд и отложили ослабление карантина на неделю

Из-за показателей заболеваемости коронавирусом ослабление карантина во Львовской области отложили до 19 июня. Поэтому, карантин в регионе продлили еще на неделю.

Как сообщает Львовская облгосадминистрация, решение о продлении карантина приняла комиссия ТЭБ и ЧС. По инцидентности Львовщина не соответствует требованиям к снятию ограничений — здесь стабильно высокие цифры госпитализированных с COVID-19.

«За две предыдущие сутки на Львовщине зафиксировано более 250 новых больных коронавирус. Это антирекорд, общий показатель инцидентности по области, при норме 12 сейчас составляет 21,4. Поэтому, несмотря на это, об ослаблении карантина пока говорить не можем», — заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Также было отмечено, что многие пациенты, попадающие в больницы в последние дни, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что во Львове из-за коронавируса приостановил работу суд.

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