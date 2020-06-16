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"Я жил в аду": Макс Фадеев объяснил, почему распустил всех артистов и закрыл свой лейбл
Продюсер Максим Фадеев объяснил, почему распустил артистов своего лейбла MALFA. Причины своего поступка он изложил в социальной сети. Оказывается, в последние годы Максу приходилось очень сложно общаться с артистами, он перестал быть для них авторитетом, учителем. Он устал от постоянных склок и претензий.
«Последние лет 5 я жил в самом настоящем аду! Ещё пол года назад, я думал что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься „едой“ и трамплином для своих „деток“, когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой- музыка! Написал хорошую песню — ты для них „Бог“, написал не удачную- ты враг! А если, не дай Бог, удачная песня у другого артиста-ууууу…истерики сразу: „Ты меня предал“ и тд», — удивил откровением Фадеев.
Он считает, что артисты стали относиться к нему, как к «еде». Сейчас, уверяет Максим, он живет свободной жизнью, никому не должен и не боится брать трубку, чтобы выслушать очередную порцию претензий.
«Сегодня я просыпаюсь утром, и мне не страшно смотреть на телефон и ждать что я увижу там очередную претензию, нытьё или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла. Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!», — поделился Максим.
Ранее бывшие коллеги Елена Темникова и Ольга Серябкина обменялись порцией обвинений в адрес друг друга.
Напомним, СБУ запретила Максиму Фадееву въезд в Украину на три года.19
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