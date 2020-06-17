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Больше не вместе: внучка Ротару рассталась с бойфрендом
19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, прилетевшая в начале июня в Киев, где погуляла на свадьбе родственницы, певицы Sonya Kay, рассталась со своим бойфрендом, французом Марком Дюменилом. Подписчики заметили, что в Instagram Соня больше не публикует фото с любимым. Последний совместный снимок был в конце декабря. А новогодние каникулы Соня провела с семьей.
В комментарии изданию Clutch Соня подтвердила, что они с Марком больше не пара.
«С января месяца я не в отношениях», — сообщила девушка. Причины разрыва она раскрывать не стала. Говорит, что не намерена делать свою личную жизнь достоянием общественности.
Напомним, Соня познакомила Марка со своей семьей, прошлым летом они вместе отдыхали в Европе и делились романтичными фото.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что певица Слава Каминская впервые показала своего нового бойфренда-депутата.174
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?