Гламур

Больше не вместе: внучка Ротару рассталась с бойфрендом

19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, прилетевшая в начале июня в Киев, где погуляла на свадьбе родственницы, певицы Sonya Kay, рассталась со своим бойфрендом, французом Марком Дюменилом. Подписчики заметили, что в Instagram Соня больше не публикует фото с любимым. Последний совместный снимок был в конце декабря. А новогодние каникулы Соня провела с семьей.

В комментарии изданию Clutch Соня подтвердила, что они с Марком больше не пара.

«С января месяца я не в отношениях», — сообщила девушка. Причины разрыва она раскрывать не стала. Говорит, что не намерена делать свою личную жизнь достоянием общественности.

Напомним, Соня познакомила Марка со своей семьей, прошлым летом они вместе отдыхали в Европе и делились романтичными фото.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что певица Слава Каминская впервые показала своего нового бойфренда-депутата.

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