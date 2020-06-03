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Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару вернулась из США домой (фото)

14:38 3 июня 2020
Соня Евдокименко

Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко, которая недавно презентовала новую песню, вернулась из Нью-Йорка домой — в Киев.

Об этом сама Соня рассказала в сториз. Прилетела девушка несколько дней назад, успела побывать в гостях у звездной бабушки, а сейчас живет в квартире в Киеве и пишет новые песни на студии.

Евдокименко

Евдокименко

Евдокименко, которая долгое время находилась на домашней самоизоляции в США, сейчас не стала закрываться в четырех стенах.

Она также отметила, что в Нью-Йорк планирует вернуться осенью.

Напомним, что в США София учится в Новой школе дизайна Парсонс (Parsons The New School For Design).

Также напомним, что во время карантина, София Ротару, по словам ее сына, работала над новыми песнями.

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