Украина

«Я пришел с этим президентом и с ним уйду»: Ермак рассказал, когда уйдет в отставку

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который недавно попал в скандал из-за пленок своего брата, заявил, что будет на должности столько, сколько решит президент Владимир Зеленский.

«Я пришел с этим президентом и с ним уйду. Я бы никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я тут с ним и для него», — сказал Ермак в интервью «Левому берегу».

При этом чиновник уточнил, что надеется быть настолько полезным и эффективным на своей должности, чтобы ни у Владимира Зеленского, ни у общества не возникало вопросов к его работе.

«Каждый день я сам даю жесткую оценку тому, что я сделал. И это подстегивает меня быть активным и инициативным», — добавил Ермак.

Ранее в Украине жестко оценили инициативу Ермака создать так называемый Консультативный совет на переговорах в Минске, где бы представители «властей» ОРДЛО выступали как субъекты переговоров, а Россия как сторонний наблюдатель.

Напомним, Ермак также заявил, что для реализации всех планов Зеленскому может не хватить и четырех сроков.

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