26.63 / 26.84 29.68 / 30.10
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Идет на поправку»: отец Хабиба вылечился от коронавируса, но остается в больнице (фото)

9:47 19 июня 2020
Абдулманап Нурмагомедов

Отец и по совместительству тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, идет на поправку после того, как заболел коронавирусом и перенес операцию на сердце.

Об этом рассказал тренер россиянина Хавьер Мендес во время прямого эфира в Instagram известного ММА-журналиста Игоря Лазорина. «Пару дней назад Хабиб прислал сообщение, что состояние отца улучшается. Один наш общий знакомый также заверил меня, что Абдулманапа больше не беспокоит коронавирус — правда, есть осложнения от старой операции на сердце», — отметил американский специалист.

Напомним, что Нурмагомедов-старший был госпитализован в больницу Москвы в начале мая. После перенесенного инсульта его состояние оценивалось как крайне тяжелое — из-за поражения 75 процентов легких Абдулманап не мог говорить.

Отметим, что 15 июля один из подопечных Абдулманапа Нурмагомедова, Тагир Уланбеков, проведет бой в рамках вечера UFC на бойцовском острове в Абу-Даби против украинца Александра Доскальчука. Для обоих соперников это будет дебют в Абсолютном бойцовском чемпионате — правда, лично присутствовать на этом поединке Нурмагомедов-старший вряд ли сможет.

Один из подопечных Нурмагомедова-старшего, Тагир Уланбеков, проведет 15 июля дебютный бой в UFC с украинцем Александром Доскальчуком

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб рассказал о трагедии в семье, когда из-за коронавируса умерли много близких родственников бойца.

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: кого это коснется

В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: кого это коснется

Коляска выкатилась на дорогу

В Харькове мужчина остановил коляску с ребенком, которая выкатилась на дорогу (видео)

Голубовская Ольга

Такой же коллапс, как в Италии: доктор-инфекционист Голубовская призывает "срочно готовить клиники"

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер