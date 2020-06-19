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«Идет на поправку»: отец Хабиба вылечился от коронавируса, но остается в больнице (фото)
Отец и по совместительству тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, идет на поправку после того, как заболел коронавирусом и перенес операцию на сердце.
Об этом рассказал тренер россиянина Хавьер Мендес во время прямого эфира в Instagram известного ММА-журналиста Игоря Лазорина. «Пару дней назад Хабиб прислал сообщение, что состояние отца улучшается. Один наш общий знакомый также заверил меня, что Абдулманапа больше не беспокоит коронавирус — правда, есть осложнения от старой операции на сердце», — отметил американский специалист.
Напомним, что Нурмагомедов-старший был госпитализован в больницу Москвы в начале мая. После перенесенного инсульта его состояние оценивалось как крайне тяжелое — из-за поражения 75 процентов легких Абдулманап не мог говорить.
Отметим, что 15 июля один из подопечных Абдулманапа Нурмагомедова, Тагир Уланбеков, проведет бой в рамках вечера UFC на бойцовском острове в Абу-Даби против украинца Александра Доскальчука. Для обоих соперников это будет дебют в Абсолютном бойцовском чемпионате — правда, лично присутствовать на этом поединке Нурмагомедов-старший вряд ли сможет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб рассказал о трагедии в семье, когда из-за коронавируса умерли много близких родственников бойца.76
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..