Спорт

«Идет на поправку»: отец Хабиба вылечился от коронавируса, но остается в больнице (фото)

Отец и по совместительству тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, идет на поправку после того, как заболел коронавирусом и перенес операцию на сердце.

Об этом рассказал тренер россиянина Хавьер Мендес во время прямого эфира в Instagram известного ММА-журналиста Игоря Лазорина. «Пару дней назад Хабиб прислал сообщение, что состояние отца улучшается. Один наш общий знакомый также заверил меня, что Абдулманапа больше не беспокоит коронавирус — правда, есть осложнения от старой операции на сердце», — отметил американский специалист.

Напомним, что Нурмагомедов-старший был госпитализован в больницу Москвы в начале мая. После перенесенного инсульта его состояние оценивалось как крайне тяжелое — из-за поражения 75 процентов легких Абдулманап не мог говорить.

Отметим, что 15 июля один из подопечных Абдулманапа Нурмагомедова, Тагир Уланбеков, проведет бой в рамках вечера UFC на бойцовском острове в Абу-Даби против украинца Александра Доскальчука. Для обоих соперников это будет дебют в Абсолютном бойцовском чемпионате — правда, лично присутствовать на этом поединке Нурмагомедов-старший вряд ли сможет.

Один из подопечных Нурмагомедова-старшего, Тагир Уланбеков, проведет 15 июля дебютный бой в UFC с украинцем Александром Доскальчуком

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб рассказал о трагедии в семье, когда из-за коронавируса умерли много близких родственников бойца.

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter