История современности

В ночь с 21 на 22 июня 1944 года ровно в 00 часов, как раз в канун третьей годовщины нападения Германии на Советский Союз, немецкие бомбардировщики устроили настоящий ад на военном аэродроме в Полтаве, где в рамках операции «Френтик» базировались американские тяжелые бомбардировщики. Свыше сотни «юнкерсов» и «хейнкелей» более трех часов беспощадно уничтожали авиационную технику, склады и артвооружение. Для точности попаданий летчики люфтваффе использовали осветительные бомбы, которые сбрасывали на парашютах с пятикилометровой высоты. Каждая, пока летела, горела по 6−7 минут. Кроме того, вражеские самолеты поддержала с земли диверсионная группа из числа бывших полицаев, располагавшаяся в ближайшем селе Рыбцы — она выпустила в сторону аэродрома полсотни осветительных ракет. Таким образом цели для налета фашистской авиации были видны как на ладони. Немецких пилотов в этот раз люди не интересовали, они бомбили только авиационную технику. В результате налета было полностью уничтожено 47 американских самолетов и 50 повреждено — уцелевшие они расстреливали с авиационных пулеметов. Кроме того, сгорело 360 тонн авиационного бензина, взорвано около 2 тысяч авиационных бомб. При этом ни один немецкий самолет не был сбит — для советских зениток они оказались недосягаемы: максимальная дальность стрельбы зенитной артиллерии, прикрывавшей военный аэродром, составляла 3700 метров. В ту страшную ночь армия США понесла самую большую разовую потерю самолетов на земле за весь период участия во Второй мировой войне.

Менее чем за месяц девушки выложили аэродром тяжелыми плитами на площади, равной 55 футбольным полям

План использования аэродромов на территории СССР для нанесения авиаударов по общему противнику американское правительство начало разрабатывать с начала нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Однако советское руководство не поддерживало этих намерений. И только на первой с начала Второй мировой войны встрече лидеров «большой тройки» — Сталина (СССР), Рузвельта (США) и Черчилля (Великобритания), которая состоялась 28 ноября — 1 декабря 1943 года в Тегеране, Иосиф Сталин согласился с предложением Франклина Рузвельта. Суть предложения состояла в том, чтобы базировавшиеся в Италии и Великобритании американские тяжелые бомбардировщики, сбросив боеприпасы над стратегически важными объектами в Германии, работавшими на Третий рейх, могли бы садиться на освобожденной территории СССР. Отсюда, дозаправившись горючим и взяв на борт новую порцию авиабомб, военные самолеты вновь возвращались бы на аэродромы постоянного базирования, атакуя на обратном пути другие цели. То есть совершали бы «челночные» вылеты с разведывательными и боевыми задачами. Так инициаторы операции планировали нанести сокрушительный удар по гитлеровцам в глубоком тылу, чего им не удавалось ранее, отвлечь люфтваффе от высадки десанта в Нормандии, а также обеспечить дополнительное воздушное прикрытие Красной армии, которая продвигалась на запад, сохраняя при этом собственную авиацию. Кроме того, американские стратеги надеялись, что Сталин после успешного завершения этой операции позволит их воздушным силам использовать советские авиабазы в Сибири для войны с Японией.

В ходе переговоров советское правительство согласилось предоставить в пользование американской военной авиации три аэродрома на Полтавщине: в самом областном центре, в Миргороде — для базирования тяжелых бомбардировщиков «Boeing», и под Пирятином — для истребителей сопровождения большого радиуса действия.

Операция получила кодовое название «Френтик».

— Полтавский аэродром во время отступления немцы сильно разрушили, — рассказывает директор Полтавского музея тяжелой бомбардировочной авиации, полковник ВВС в отставке Виктор Дейнега. — Кроме того, он имел недостаточную длину взлетно-посадочной полосы для приема тяжелых бомбардировщиков. Поэтому американцы предложили свое участие в его реконструкции. Необходимое тяжелое оборудование и материалы поставлялись из США морем в Мурманск, Архангельск, а из Ирана — в Баку, откуда переправлялся железной дорогой в Полтаву. Легкое оборудование и основной персонал перебрасывали военно-транспортными самолетами. Везли все: от высокооктанового бензина до разборных металлических настилов для взлетно-посадочных полос. К июню 1944 года самолеты военно-транспортной авиации США в рамках договоренностей доставили в Полтаву почти 450 человек — техников, летчиков, обслуживающего персонала — и более 44 тонн груза.



В восстановлении аэродрома и военного городка была задействована специально созданная 169-я авиационная база особого назначения. Советские военные совместно с местным населением и американцами в очень сжатые сроки построили дом для офицерского состава, три казармы, два десятка корпусов для санчастей, семь пищеблоков, шесть банно-прачечных комбинатов и много других объектов инфраструктуры. Но главным было строительство взлетно-посадочных полос. Сегодня это кажется невероятным, но тогда всего за 29 суток рабочие, основу которых составляли 20-летние полтавские девушки, уложили около 250 тысяч квадратных метров металлических плит на рулежных дорожках. Это 55 футбольных полей! Между прочим, вес одной такой трехметровой железяки шириной полметра составлял 40 килограммов! Увы, после войны местные жители растащили эти плиты и соорудили из них заборы.

После войны местные жители из железных аэродромовских плит делали заборы . Фото автора

«Тяжелые работы выполняли — земляные, бетонные, и все вручную, — рассказывала полтавчанка Л. Галущенко, принимавшая участие в строительстве взлетно-посадочной полосы. — Техника — лопата и носилки. Бывало, за день так натаскаешься тех плит, что на ногах не держишься. А весна тогда холодная стояла, ветреная. Идешь по летному полю, а ветер так и валит».

То, что аэродром строили женщины, американцев шокировало. «Летное поле было буквально укрыто женщинами, которые укладывали стальные покрытия для взлетных полос. Казалось, разворачивается стальной ковер длиною в милю», — вспоминал руководитель военной миссии генерал-майор ВВС США Джон Р. Дин.

Но как бы там ни было, 2 июня 1944 года на полтавском аэродроме приземлились первые боевые самолеты союзников — 64 тяжелых бомбардировщика В-17 (их называли «летающими крепостями») 15-й воздушной армии США. Взлетев рано утром с аэродромов в центральной Италии, они по дороге нанесли массированный бомбовый удар по железнодорожной станции Дебрецен в Венгрии и взяли курс на Полтавщину. Столько же самолетов село Пирятине и 65 — в Миргороде.

На открытии секретной авиабазы присутствовали посол США в СССР Вилли Гарриман, руководитель военной миссии США генерал-майор Джон Р. Дин, сын президента США Франклина Рузвельта Элиотт и другие.

Сержант застрелился, узнав, что ему запретили жениться на любимой девушке. Но он не знал, что невеста была контрразведчицей

Авиагородок в Полтаве строили пленные немцы. В примитивных двухэтажных домах по сей день живут люди, уже давно не имеющие никакого отношения к авиации.

— А вот в этом четырехэтажном доме с аркой в виде буквы «С» квартировались американцы, — проводит экскурсию по экспозиции музея под открытым небом Виктор Дейнега. — Аэродром в нашем городе появился в 1924 году, а в 36-м получил статус военного. Рядом началось строительство жилья для летчиков и инженерно-технического персонала. Планировалось возвести четыре одинаковые многоэтажки: три в виде буквы «С» и одну — в виде буквы «Р». С воздуха читалось бы «СССР». Но этому замыслу помешала война. Один из двух готовых домов в 43-м немцы разбомбили, а этот остался и был использован для жилья американских летчиков, участвовавших в операции «Френтик».



Советская действительность, конечно, привела американцев в ужас. В спешном порядке они вынуждены были строить вдоль дома дощатые туалеты, поскольку канализация после отступления фашистских войск была разрушена. Квартиры кишели тараканами. Уровень военной медицины был на несколько порядков ниже, чем в США.

— Не понимали наши союзники и того, почему база засекречена, — продолжает Виктор Дейнега. — И почему гражданские, когда они появлялись на улицах города, воспринимают их насторожено. Но все объяснялось довольно просто: американцы для советских людей были, прежде всего, идеологическими противниками, а уже потом союзниками в войне. Буквально за каждым их шагом очень внимательно следили сотрудники СМЕРШа (отдела контрразведки народного комиссариата обороны СССР). Они же подсылали к ним девушек-осведомителей. Понятно, дело молодое: американцы, когда выходили в город, знакомились на танцах с полтавчанками, между ними возникали чувства, некоторые планировали связать свою судьбу. И это оборачивалось трагедиями. Рассказывали, один парень из инженерного батальона перед отлетом из Полтавы взял на борт бомбардировщика свою девушку, которую хотел вывезти в Америку. Но контрразведчики не разрешили самолету взлететь. Больше никто их не видел.

А другой американский солдат — сержант Ричард Кешнер — застрелился перед окончанием миссии прямо на пороге столовой из-за того, что ему не разрешили жениться на даме сердца. Он не знал, что девушка являлась засланным агентом НКВД. В 60-х годах, как позже стало известно, она возглавляла один из отделов КГБ в звании генерал-полковника.

Американские и советские военнослужащие

О чувствах к одному из участников операции «Френтик» могла бы рассказать пожилая полтавчанка, принесшая десять лет тому назад в музей серебряные вилку и ложку, которыми пользовались американцы (наши солдаты ели алюминиевыми приборами). Все эти долгие годы она хранила их как память о человеке, которого когда-то любила. Но дарительница ценных подлинных экспонатов отказалась представиться.

Один из экспонатов музея – серебряные ложка и вилка, которыми пользовались американские летчики. Фото автора

В 2015 году увидела свет книга майора военно-воздушных сил США, профессора истории и теории военной авиации Школы перспективных авиационных исследований Марка Дж. Конверсино «Общая война. Провал операции „Френтик“ 1944−1945» в переводе на украинский язык. Историю «Френтика» он исследовал на основании документов, которые нашим историкам были недоступными, и на основании личных бесед с участниками операции. В книге значительное место уделяется именно человеческим характеристикам союзников. Оказывается, для этой миссии американцы со всех своих ВВС подбирали русскоговорящих людей из числа потомков иммигрантов. Увы, они не всегда были хорошими специалистами, в отличие от советских техников. Среди прибывших в Полтаву было много недисциплинированных и любителей выпить.

Солдаты армий-союзниц быстро нашли общий язык

Советские солдаты с интересом рассматривают буржуазный журнал с эротическими картинками

Поскольку американский «десант», высадившийся в Полтаве, многие моменты своей жизни фиксировал на кинокамеру, кинодокументалисты США в том же 1944 году на основании отснятого материала создали фильм. На уникальных кадрах видим, как «янки» во время экскурсии по городу раздают голодным детям сладости, как на авиабазе выступает с концертом советский духовой оркестр, как солдаты играют в волейбол, как наши солдаты с интересом рассматривают невиданные ранее «летающие крепости» с буржуазными рисунками полуобнаженных девушек на носовой части и журналы с эротическими фото… Ну и, конечно, слаженную работу техников по заправке и загрузке самолетов, бомбежки.

Случались и курьезы, связанные с языковым барьером: американцы ради хохмы учили своих новых знакомых непристойных выражений. Поэтому, например, такой «обученный» советский дежурный каждого входящего в штаб американского солдата гордо приветствовал: «Доброе утро, грязный такой-сякой». А официантка в кафе, подавая блюдо, «блистала» познаниями английского: «Черт побери, опять рацион такой-сякой».

Прах американского пилота, погибшего в первый день операции, возращен домой 4 года назад

6-го июня, в день, когда открылся Второй фронт высадкой англо-американских солдат в Нормандии (на северном побережье Франции), 112 истребителей В-17 первый раз поднялись в воздух из полтавского аэропорта, взяв курс на Галац — румынский порт на Дунае. Пилоты провели успешную бомбардировку аэродрома, что вызвало бешенство у верховного командующего ВВС Германии Генриха Геринга. Он дал команду усилить агентурную и воздушную разведку, чтобы узнать, где базируется американская авиация.

Фашистам, можно сказать, крупно повезло. Счастье, что называется, свалилось им с неба. 11 июня американские летчики совершили свой второй полет над Румынией, уничтожив базу люфтваффе в Фокшанах. Увы, потеряли одну «летающую крепость» — именно ту, которая должна была доставить на базу в Италию секретную отчетность, в том числе фотодокументы, на которых обозначены будущие цели для уничтожения. В подбитом самолете находились и свыше полутысячи снимков из Полтавы, сделанные погибшим в том истребителе фотокорреспондентом Маккеем, а также другие документы, давшие немцам прямую наводку для нанесения авиаудара.

Очередной боевой вылет подразделения ВВС США, который был частью масштабного налета союзников на Германию, вообще привел к непоправимым потерям.

Истребитель В-17 сбрасывает бомбы на нефтеперерабатывающий завод в Германии

Пилоты 8-й воздушной армии, вылетев утром 21 июня из аэродрома в Великобритании и разбомбив нефтеперерабатывающий завод в Руланде, железнодорожные узлы в Эстельверде и Ризе, буквально привели на хвосте в Полтаву два немецких «мессершмидта"-разведчика… Увы, перехватить их не удалось. Командир 169-й авиабазы особого назначения генерал-майор Александр Перминов предложил американцам после этого передислоцировать самолеты, однако те отказались. А буквально через несколько часов знаменитый 4-й корпус «Кондор» немецких ВВС нанес мощный удар по всем трем аэродромам Полтавщины.

В результате немецкого налета было полностью уничтожено 47 американских самолетов и 50 повреждено

Спасать технику в той ситуации не представлялось возможным — аэродром был усеян неразорвавшимися бомбами и минами-«бабочками». Тем не менее командование авиабазы отдало приказ спасать крупнокалиберные пулеметы с горящих самолетов. Американцы им не помогали. На вопрос, почему, объясняли: «Этого оружия у нас достаточно».

В результате 31 советский солдат, среди которых были и женщины-зенитчицы, погиб, около сотни получили ранения. Погибли также трое американцев. В 1946 году их останки перезахоронили в США.

После этого регулярные рейды были прекращены и возобновились через месяц.

Потери 22 июня 1944 года на могли, однако, уменьшить сделанное совместными усилиями союзников по антигитлеровской коалиции. Операция «Френтик» стала первым опытом боевого сотрудничества СССР и США. «Челночные» операции проводились с полтавского аэропорта с перерывами до октября. За это время 8-я и 15-я армия США провели 18 воздушных операций с участием 1030 самолетов, сбросили 2 тысячи тонн бомб на военные объекты противника, результатом чего стали сотни разрушенных объектов и уничтожение 230 вражеских самолетов.



Через полтавскую авиабазу прошли свыше 10 тысяч военнослужащих США. Три сотни из них после ликвидации авиабаз в Миргороде и в Пирятине в сентябре 1944 года оставались в Полтаве для обслуживания аэродрома до 22 июня 1945 года. А последние американские самолеты вылетели отсюда почти через год после Победы.

Памятник участникам операции «Френтик» в Полтаве. Фото автора

— Последний же американский солдат, уроженец Нью-Йорка Джон Мамфорд, вернулся домой лишь четыре года тому назад, — завершает экскурсию по музею Виктор Дейнега. — Его останки были обнаружены в Болградском районе Одесской области. Все это время место гибели 23-летнего младшего лейтенанта, пилота истребителя одноместного «мустанга» было неизвестным, поскольку при падении его самолет разлетелся на куски, часть из которых вошла глубоко в землю. Спустя десятилетия американские историки нашли архивные записи об этом случае и организовали исследовательско-поисковые работы. Таким образом, сначала был выявлен авиационный пулемет «браунинг» с хорошо сохранившимся номером, а после — фрагменты самолета «мустанг» и фрагменты человеческого скелета. Экспертиза ДНК родственников подтвердила их принадлежность Джону Мамфорду.



Американский пилот погиб в первый же боевой вылет, 6 июня. В этот день он вылетел в составе 325-й истребительной группы ВВС США из Пирятина на сопровождение «летающих крепостей», целью которых был аэродром в румынском Галаце. На обратном пути на группу сопровождения как раз над Черным морем налетела румынская авиация. Шесть самолетов американцам удалось уничтожить, но при этом они потеряли два «мустанга». Самолет лейтенанта МакДональда упал в море, а Мамфорду удалось дотянуть до суши…

«Мустанг» Р-51 Джона Мамфорда был первым сбитым самолетом на счету румынского военного пилота Константина Кантакузино, очень быстро ставшего воздушным асом, одним из самых результативных летчиков Второй мировой войны.

Директор Полтавского музея тяжелой бомбардировочной авиации, полковник ВВС в отставке Виктор Дейнега: «У фашистов, к счастью, не хватило времени усовершенствовать реактивные бомбардировщики – стремительное наступление Красной армии при поддержке союзнических войск поломало их планы». Фото автора

— Виктор Григорьевич, почему при советской власти замалчивалась эта страница в нашей истории? — спрашиваю своего собеседника.

— Только из-за идеологических разногласий — ведь между СССР и США шла холодная война.

— А нужна ли была такая операция?

— Безусловно. К апрелю 1944 года Германия приняла на вооружение около 1400 реактивных бомбардировщиков Ме-262, разработку и испытания которых она проводила с начала боевых действий. Это был первый серийный реактивный истребитель в мировой истории. Он позволил бы Рейху наносить авиаудары в глубоком советском тылу, по оборонным предприятиям. И неизвестно еще, чем бы все еще могло закончиться. Однако с такими самолетами случалось много аварий. Конструкторские недоработки, конечно же, были бы устранены в ходе дальнейших испытаний. У фашистов, к счастью, не хватило на это времени. Стремительное наступление войск Красной армии, а также действий союзнических войск сорвали планы фашистской Германии. Свой вклад в победу внесли также летный, инженерно-технический и наземный составы, принимавшие участие в стратегической операции «Френтик».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о подвиге военного летчика одессита Валентина Левина, погибшего в самом конце войны при выполнении «секретного правительственного задания».

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