В Полтаве воссоздали знаменитую советско-американскую операцию «Френтик»: как это было

История современности

Что заставляет успешного адвоката ползать в свой выходной по земле, перевоплощаясь в советского солдата? А пенсионера одеваться в кожанку и трястись в ретроавтомобиле, представляя, что он капитан Красной армии? И обоим спать в холодной, обшарпанной казарме, ожидая начала завтрашних «боевых действий»? Об этом я спрашивала участников реконструкции событий 1944 года, состоявшейся недавно в Полтаве по случаю 75-летия стратегической советско-американской операции «Френтик». Ее целью было уничтожение важных военных и промышленных объектов на территории Германии. Но, увы, очень скоро бомбардировщики люфтваффе нанесли сокрушительный удар по интернациональной эскадрилье, которая базировалась в Полтаве. Чтобы воссоздать этот трагический момент, на место сражения прибыли участники клубов исторических реконструкций — одетые по форме тех времен, со своим оружием и техникой. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о реконструкции боев за город Запорожье в октябре 1943-го, которая по масштабности вошла в Книгу рекордов Украины.

«Выписывал в столбик свои затраты на реставрацию мотоцикла, но сумму так и не подбил — страшно»

«Бой» на бывшем аэродроме продолжался не более получаса. Началось с того, что застрочил пулемет, испугав стаю голубей. А потом стали взрываться «бомбы», и бедные птицы заметались в небе, не зная, где искать спасения. В конце концов они куда-то исчезли и уже было не до них. Люди, собравшиеся посмотреть на воспроизведение военных действий, не успевали приходить в себя от стрельбы, хотя она и была ожидаемой. Выли сирены, на поле «боя» бойцы истекали «кровью», санитары на машине с надписью USA спешили их спасать… А в воздух поднималась пыль и высоко взлетали колеса от реквизитного самолета, по которому лупили мнимые враги. Где-то за площадкой, по ту сторону, загорелась сухая трава…

Пошла бронетехника, а за ней, по приказу командира, вприсядку — солдаты с автоматами, ружьями и гранатами. Затем, чтобы уничтожить «противника», они, разбившись на три группы, вынуждены были ползти на животах несколько метров по земле и прицельно стрелять по «врагам».

Кончилось все не так, как было на самом деле. «Наши» победили и как герои промаршировали мимо зрителей, которые им благодарно аплодировали. Вот и все, что получают в качестве награды члены военно-исторических клубов, участвующих в таких постановочных исторических действиях. Более того, за свое желание перенестись из одной эпохи в другую они платят огромные деньги.

— Я выписывал в столбик свои затраты на реставрацию мотоцикла, но сумму так и не подбил — страшно, — улыбается харьковчанин Олег. — У меня американский мотоцикл Harley-Davidson с коляской 1942 года выпуска. Купил его за бешеные деньги в разобранном виде и целых пять лет собирал. Перебрал своими руками все до винтика. Дорого он мне обошелся. Очень дорого. Не хотел бы, чтобы жена узнала сумму.

Мотоцикл Harley-Davidson 1942 года выпуска харьковчанин Олег восстанавливал пять лет

Зато сколько удовольствия получает этот человек, когда выезжает на своем «американце» в город! Внимание всех участников дорожного движения приковано только к нему. На выставке раритетной техники при реконструкции операции «Френтик» мотоцикл Олега также пользовался пристальным вниманием многочисленных полтавчан, пришедших на мероприятие. Хозяин не запрещал желающим «порулить» или сесть в коляску.

Правда, в Полтаву из Харькова Олег привез мотоцикл в прицепе к машине. Бережет. Да и 77-летний Harley-Davidson хотя на вид и новенький, но уж слишком медленный.

А земляк Олега 74-летний Виктор Васильевич Мищенко своего «Вильямса» доставил в Полтаву трейлером вместе с еще шестью такими же раритетами.

— Дома я на нем куда угодно езжу, но на дальние расстояния не рискую, — рассказывает мужчина, еще и еще раз проверяя готовность автомобиля к «бою».

Это авто было изготовлено в 1943 году в США, то есть старше владельца на два года. В Советский Союз попало по ленд-лизу — государственной программе США, согласно которой Америка в годы Второй мировой войны поставляла своим союзникам на условиях займа боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование, лекарства, стратегическое сырье.

На «Вильямсе» ездил капитан технической службы, которая обслуживала авиабазы. После Победы машина осталась в его личном распоряжении и прослужила ему еще лет тридцать. В 70-х годах дети капитана подарили ее Виктору Васильевичу.

— К сожалению, владельца этого раритета давно нет в живых, а мне так хотелось бы расспросить его о войне, которую он прошел, — говорит Виктор Мищенко. — Ведь для дела, которым мы занимаемся, очень важно знать историю не в общих чертах, а в деталях.

Виктор Мищенко представляет харьковский технический клуб «СамоходЪ», основанный в 2002 году. Его девиз: «Думая о будущем, сохрани прошлое». Основной задачей клуба является демонстрация техники прошлых лет, ее поиск, восстановление, поддержание в рабочем состоянии. Объединение участвует в выставках, автопробегах, съемках фильмов.

У моего собеседника есть еще несколько «Фордов», которым уже более 70 лет.

«Лучше босиком пойти в „бой“, чем исказить историю»

Адвокат из Днепра Александр Шахов увлекся исторической реконструкцией четыре года назад.

— Все получилось случайно, — рассказывает Александр. — Товарищ предложил мне поехать посмотреть на воспроизведение штурма Брестской крепости. Но случилось так, что я оказался не просто зрителем, а участником этого события. Мне дали солдатскую форму, и в четыре утра мы приняли «бой». Атака немцев 22 июня застала гарнизон врасплох. Мы даже не имели патронов, чтобы отстреливаться. Очень страшно, когда падают кирпичные стены казармы, а у тебя есть только руки, чтобы выбраться из-под завалов. Эмоции, захлестнувшие меня тогда, можно сказать, изменили мое мировоззрение. Вернувшись домой, пришел в клуб военно-исторической реконструкции «Восточный вал». Участие в реконструкциях стало моим хобби.

На адвокате хорошая новая форма советского солдата, добротные яловые сапоги, каска, автомат через плечо, ремень, компас… За сапоги с кожаной подошвой он отдал 1000 гривен, за галифе образца 1935 года — 1200, за гимнастерку образца 1943 года — 1300 гривен. Сколько стоит автомат, стреляющий холостыми патронами, не сказал. Уточнил лишь, что имеет разрешение на это деактивированное (такое, которое невозможно переделать в боевое) оружие.

— Главное — аутентичность во всем, поэтому мы в постоянном поиске таких вещей, — говорит Александр. — Конечно, ни одежду, ни обувь времен Второй мировой найти практически невозможно, но их можно заказать мастерам. Моя форма, например, сшита из материала, соответствующего техническим условиям и ГОСТу военного времени. Я ее заказывал в ателье при клубе военной реконструкции «Воин» в Запорожье, обшивающем все киностудии. Поскольку сегодня мы воспроизводим события 1944 года, то у меня на гимнастерке погоны, которые советские воины стали носить с 1943-го. До этого была петличка. А у моего товарища Дениса Суворова, с которым мы вместе пережили «штурм» Брестской крепости, обратите внимание, на подошвах кирзовых сапог рисунок сталинских времен и специальное клеймо. Иначе его не допустили бы к сегодняшнему «бою». Как говорит наш руководитель, лучше босиком прийти, чем исказить историю.

Александр Шахов и Денис Суворов одеты точно так же, как были экипированы советские военные в 1944 году

В Полтаву Александр Шахов и Денис Суворов приехали еще с одним товарищем — скинулись на бензин. Ночь переспали в казарме.

— С «аутентичными стенами», — улыбается мой собеседник. — Я представляю, сколько лет они не знали ремонта. Прошли две тренировки перед реконструкцией операции «Френтик». В год таких выездов у нас бывает от трех до пяти. Репетиции обязательны перед каждым событием. Существует план боя, каждый знает свое место: где пробежать, когда выстрелить, упасть. Но часто эти планы ломаются, потому что все невозможно предусмотреть. Каждый воображаемый бой — импровизация.

— Зачем это вам?

— Очень важно сохранить историю для детей и внуков.

К слову, о детях. Так мило было наблюдать, как родители усаживают своих малышей на дула нерабочих пушек, чтобы сделать фото. К экспонатам времен Второй мировой войны (в парковой зоне музея выставлены 2 автомобиля, 12 орудий и 2 вертолета) выстраивались очереди из детей и взрослых. Но что я заметила? Едва забравшись в кабину вертолета, буквально нашпигованную всевозможными навигационными приборами, мальчики лет пяти-шести не обращают на них внимания. А быстренько вынимают айфоны и начинают селфится…

По словам директора Полтавского музея тяжелой бомбардировочной авиации Виктора Дейнеги, в реконструкции операции «Френтик» приняли участие 11 единиц раритетной техники, которая была доставлена из Харькова, Киева, Оржицы и Лубен, а также 38 человек из числа любителей исторических реконструкций.

Из досье «ФАКТОВ» Операция «Френтик» (с англ. Frantic — «неистовый») союзников по антигитлеровской коалиции предусматривала выполнение авиацией США челночных вылетов бомбардировочной авиации с аэродромов в Великобритании, южной Италии и СССР. Ее целью было уничтожение военного и экономического потенциала фашистской Германии. Время проведения операции — июнь — сентябрь 1944 года. Для проведения операции советское командование выделило три аэродрома в Украине. В Полтаве и Миргороде базировались тяжелые бомбардировщики В-24 и В-17, в Пирятине — истребители сопровождения большого радиуса действия. 2 июня состоялась первая миссия операции «Френтик». Две сотни «летающих крепостей» и эскортных истребителей взлетели из Италии, разбомбили железнодорожный узел в венгерском Дебрецене и сели под Полтавой, а через несколько дней направились обратно, чтобы нанести удар по Румынии. Но во время четвертого челночного вылета, совершенного 21 июня 1944 года, немецкие военно-воздушные силы люфтваффе вслед улетающим на восток американским самолетам выслали свой самолет-разведчик. В результате уже в ночь с 22 на 23 июня люфтваффе провели операцию Zaunkoenig, в ходе которой по аэродрому Полтавы был нанесен мощный бомбовый удар. Бомбардировка продолжалась около двух часов и отличалась высокой точностью — почти все бомбы упали в местах размещения самолетов В-17 и на склады авиатоплива и боеприпасов. При этом ни одна бомба не попала в расположенный неподалеку палаточный лагерь, где были расквартированы американские летчики. Кроме бомб, на аэродром было сброшено большое количество кассетных боеприпасов, снаряженных противопехотными «бомбами-бабочками». Из 73 американских бомбардировщиков, находившихся на аэродроме, 47 было уничтожено, а остальные сильно повреждены. Это была одна из самых больших разовых потерь американской военной авиации за всю ее историю. Один летчик США был убит, один скончался от полученных тяжелых ранений, несколько человек получили легкие ранения. Советские ВВС потеряли 26 самолетов и несколько десятков человек убитыми и ранеными. Такие большие потери личного состава были следствием приказа тушить горящие самолеты на поле аэродрома, усеянном минами-ловушками.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о знаменитой «Битве народов» под Грюнвальдом 1410 года, в которой принимали участие и украинцы. В Польше в день сражения, 15 июля, ежегодно проводят грандиозный фестиваль реконструкторов.

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