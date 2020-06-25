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У Авакова хотят ужесточить ответственность за оскорбление полицейских
В Министерстве внутренних дел разрабатывается законопроект, в котором ужесточат наказания за оскорбления сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей.
Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
«В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит
Чиновник уточнил, что задание о подготовке документа получил от главы МВД Арсена Авакова после событий под судом, когда активисты вышли на акцию в защиту Сергея Стерненко.
В данном случае речь шла об использовании газовых баллончиков.
«Мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции. То есть обычные люди могут иметь баллончики как средства самозащиты. Но когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции — это уже не мирная акция протеста», — отметил Геращенко.
Напомним, под зданием Шевченковского районного суда в Киеве, где рассматривали меру пресечения активисту Сергею Стерненко, во время беспорядков протестующие пытались прорвать кордон полиции и бросали дымовые шашки.36
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