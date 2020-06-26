Украина

На гендиректора «Укрпочты» завели дело: в чем обвиняют

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело в отношении генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского, размер зарплаты которого ранее произвел сильное впечатление на пользователей сети.

Как сообщает РБК-Украина, НАБУ действует во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда.

Будут рассматриваться возможные злоупотребления при выполнении международных почтовых отправлений. В частности, будет проанализировано, насколько обоснован рост тарифов на международные почтовые отправления.

Ранее сообщалось, что анонимный источник из Кабмина слил в сеть проект постановления, которым «Укрпочта» должны была быть назначена монопольным поставщиком лекарственных препаратов, приобретенных через интернет-сеть.

Также в экспертном сообществе подвергли жесткой критике планы «Укрпочты» осуществлять банковскую деятельность — соответствующий проект подали на рассмотрение депутатов в Раду

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