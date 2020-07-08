Шоу-бизнес

Не может без маски: больная коронавирусом Анита Цой показала видео из больницы

Российская певица Анита Цой, которую госпитализировали с коронавирусом, рассказала о своем самочувствии, записав видео из больницы. Около недели она была в тяжелом состоянии и не выходила на связь. 49-летняя артистка призналась, что все еще чувствует себя неважно, пока пользуется кислородной маской, самостоятельно ей дышать трудно. Также она пожаловалась на общую слабость. Говорит, что сделав несколько шагов, падает без сил.

«Великое благо — получить шанс на Новый день! И его надо использовать по полной программе. И это хорошо, что на мою долю выпали страдания и испытания нашего времени. Теперь я точно знаю, как помочь себе и другим в случае, если в наши двери снова постучит беда. Но и своё лето я ещё наверстаю!», — не теряет оптимизма Анита Цой.

Друзья и поклонники в комментариях желают ей скорейшего выздоровления.

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Напомним, российский шоу-бизнес серьезно пострадал от COVID-19. Одним из первых на больничной койке оказался Лев Лещенко. Надежду Бабкину едва спасли после почти двухнедельной комы. Переболели также Стас Михайлов, Елена Воробей, Дарья Мороз, Алена Бабенко и многие другие артисты. В Минске госпитализирован певец Дмитрий Колун.

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