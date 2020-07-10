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Здоровье и медицина

Бессимптомные пациенты передают коронавирус, но только при близком контакте, — врач

8:15 10 июля 2020
Бессимптомные пациенты передают коронавирус, но только при близком контакте,&nbsp;— врач

Медики призывают не драматизировать информацию о росте количества инфицированных коронавирусом в Украине, и в частности, в столице. Как заявил «ФАКТАМ» инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский, отвечая на вопросы читателей, он уже убедился, что коронавирус не так опасен, как его иногда представляют.

Заболевание может протекать абсолютно бессимптомно, и люди переносят его легко, даже не подозревая о наличии в организме COVID-19.

Более того, медик утверждает, что такие пациенты даже не заразны.

«Они (больные, — Авт.) не заразны. Так считают многие исследователи. Возможно, человек с бессимптомной формой опасен только при близком контакте — пользовании общей посудой, поцелуях», — отмечает Дубровский, напоминая, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и призывая не манипулировать человеческими эмоциями, нагоняя страх.

Напомним, в Минздраве опубликовали список лабораторий, где граждане могут пройти ПЦР-тестирование и, получив отрицательный результат, не подвергаться обязательной 14-дневной изоляции после возвращения из стран так называемой «красной зоны».

Фото facebook.com/RealnyiyDnepr/

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