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Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого I степени, Матвиенко — орденом Свободы (посмертно)

22:24 16 июля 2020
указ

За значительный личный вклад в дело создания и построения независимого украинского государства, по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете, президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени первого президента Украины Кравчука Леонида Макаровича.

Посмертно орденом Свободы награжден Матвиенко Анатолий Сергеевич — народный депутат Украины I, III — VI, VIII созывов Верховной Рады.

Об этом говорится в Указе президента № 227/2020 от 16 июля.

Напомним, выступая на торжественном заседании Рады, Леонид Кравчук призвал народных депутатов не расшатывать ситуацию в стране и не допускать, чтобы посторонние вмешивались во внутренние дела Украины.

Эксклюзивное интервью с Леонидом Кравчуком читайте на сайте «ФАКТОВ».

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