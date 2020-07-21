- 16:43 Тарас Цымбалюк стал участником "Танців з зірками" и бросил вызов звезде "Папика"
- 16:42 Водители без прав: под Одессой при столкновении мопеда и мотоцикла пострадали шесть человек
- 16:27 Знакомый луцкого террориста: «Макс хочет, чтобы его убили и он стал мучеником»
- 16:24 Захват автобуса в Луцке: заложников держат связанными, среди них беременная и подросток
- 16:22 Использовать снайперов опасно: генерал оценил возможность освобождения заложников силовым путем
- 16:08 Рада не смогла принять "закон о внебрачных детях"
- 16:05 Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
- 16:04 «Заря» подтвердила переход двух футболистов в клубы Австрии и Бельгии
- 16:04 В Луцке новое ЧП: появилась информация о заминировании автостанции
- 15:57 Массовые протесты в Хабаровском крае: Путин попытался успокоить местных жителей
- 15:36 Луцкий террорист открыл огонь по полицейским, бросил гранату и взрывные устройства
- 15:21 Живут, как в армии: рэпер Серега впервые рассказал, почему забрал детей у жены
Живут, как в армии: рэпер Серега впервые рассказал, почему забрал детей у жены (видео)
Рэпер Серега (Сергей Пархоменко), бывшая жена которого Полина Ололо обвинила артиста в том, что он самовольно забрал детей и не дает видится с ними, впервые рассказал, как воспитывает сыновей. Для этого он снял документальный фильм «Тихая заводь», в котором показал условия, в которых растут 11-летний Марк и 8-летний Платон. Звездный отец также объяснил, почему принял решение забрать мальчиков у матери и увезти их в Харьков. По словам Сергея сделал он это ради блага детей.
«Я как-то наблюдал за тем, как старший сын Марк играет в футбол. Я увидел, что у него не очень получается, ему не хватает скорости, выносливости, реакции. Я однажды подошел к нему после игры и говорю: „Ты хочешь успевать за мячом?“. Он ответил „да“. Я ему сказал: „Поехали со мной, поживем несколько месяцев вместе, потренируемся, я налажу тебе тренировочный процесс. Посмотрим, что из этого получится“. Примерно в это же время начали поступать жалобы от воспитателей на младшего сына Платона относительно его поведения. Стал неуравновешенным, не контролированные выбросы эмоций, часто негативных. Поступило предложение потратить какие-то средства на психолога, на что я ответил: „Я сам справлюсь с ситуацией. Ребенку не нужен психолог. Ребенку нужен отец“. И они поехали со мной в Харьков», — объяснил Серега, не став уточнять, обговаривал ли он свое решение с матерью детей.
В фильме Пархоменко уверяет, что посвящает мальчикам все свое время целиком, поглощен процессом воспитания. Марк и Платон живут по строгому режиму, утром они заправляют постели, обязательно делают зарядку, сами готовят себе еду, учатся. Компьютерные игры запрещены, смотрят только познавательные фильмы, а по выходным могут посмотреть «крутой боевик». Много времени они посвящают спорту.
Мальчики рассказали, что в отсутствие отца за ними присматривает Филипп, который служил во Французском легионе. Особое внимание он уделяет физической подготовке.
«У них есть ответственность, у них есть график, у них есть режим. У них есть четкие задачи, которые им установили старшие, которые они выполняют. У них есть ежедневная тяжелая работа над собой. А чем заняты ваши дети?», — говорит в фильме Серега.
Также с ними живет дедушка. Отец Сереги проходит реабилитацию после инфаркта. Пархоменко уверяет, что принципиально не повышает на детей голос и не применяет наказания.
«Никакой катастрофы в том, что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному, нет. Когда им не удается придти к общему знаменателю, дело решатся в суде, для этого и существует суд», — считает Серега.
Кстати, на первое судебное заседание в Соломенском районном суде он не явился. Слушание дела о месте проживания детей перенесли. Полина Ололо считает, что Сергей намеренно затягивает дело.
Ранее она со «скорой» и полицией забрала документы детей из Харьковской школы. Полина уверяет, что несколько месяцев не знала, где находятся ее дети, не имела возможности общаться с ними по телефону. А когда нашла мальчиков, то, по ее словам, они боялись общаться с ней.792
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.