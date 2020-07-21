Живут, как в армии: рэпер Серега впервые рассказал, почему забрал детей у жены (видео)

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко), бывшая жена которого Полина Ололо обвинила артиста в том, что он самовольно забрал детей и не дает видится с ними, впервые рассказал, как воспитывает сыновей. Для этого он снял документальный фильм «Тихая заводь», в котором показал условия, в которых растут 11-летний Марк и 8-летний Платон. Звездный отец также объяснил, почему принял решение забрать мальчиков у матери и увезти их в Харьков. По словам Сергея сделал он это ради блага детей.

«Я как-то наблюдал за тем, как старший сын Марк играет в футбол. Я увидел, что у него не очень получается, ему не хватает скорости, выносливости, реакции. Я однажды подошел к нему после игры и говорю: „Ты хочешь успевать за мячом?“. Он ответил „да“. Я ему сказал: „Поехали со мной, поживем несколько месяцев вместе, потренируемся, я налажу тебе тренировочный процесс. Посмотрим, что из этого получится“. Примерно в это же время начали поступать жалобы от воспитателей на младшего сына Платона относительно его поведения. Стал неуравновешенным, не контролированные выбросы эмоций, часто негативных. Поступило предложение потратить какие-то средства на психолога, на что я ответил: „Я сам справлюсь с ситуацией. Ребенку не нужен психолог. Ребенку нужен отец“. И они поехали со мной в Харьков», — объяснил Серега, не став уточнять, обговаривал ли он свое решение с матерью детей.

В фильме Пархоменко уверяет, что посвящает мальчикам все свое время целиком, поглощен процессом воспитания. Марк и Платон живут по строгому режиму, утром они заправляют постели, обязательно делают зарядку, сами готовят себе еду, учатся. Компьютерные игры запрещены, смотрят только познавательные фильмы, а по выходным могут посмотреть «крутой боевик». Много времени они посвящают спорту.

Мальчики рассказали, что в отсутствие отца за ними присматривает Филипп, который служил во Французском легионе. Особое внимание он уделяет физической подготовке.

«У них есть ответственность, у них есть график, у них есть режим. У них есть четкие задачи, которые им установили старшие, которые они выполняют. У них есть ежедневная тяжелая работа над собой. А чем заняты ваши дети?», — говорит в фильме Серега.

Также с ними живет дедушка. Отец Сереги проходит реабилитацию после инфаркта. Пархоменко уверяет, что принципиально не повышает на детей голос и не применяет наказания.

«Никакой катастрофы в том, что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному, нет. Когда им не удается придти к общему знаменателю, дело решатся в суде, для этого и существует суд», — считает Серега.

Кстати, на первое судебное заседание в Соломенском районном суде он не явился. Слушание дела о месте проживания детей перенесли. Полина Ололо считает, что Сергей намеренно затягивает дело.

Ранее она со «скорой» и полицией забрала документы детей из Харьковской школы. Полина уверяет, что несколько месяцев не знала, где находятся ее дети, не имела возможности общаться с ними по телефону. А когда нашла мальчиков, то, по ее словам, они боялись общаться с ней.

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