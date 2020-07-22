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Украина

Был командиром разведвзвода: названо имя еще одного бойца ВСУ, погибшего 13 июля под Зайцево

18:38 22 июля 2020
каска

13 июля в районе Зайцево Донецкой области погиб командир отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты, сержант Ярослав Журавель. Его тело боевики передали украинской стороне 21 июля.

40-летний Журавель был уроженцем Верхнеднепровского района Днепропетровской области. У него остались жена и двое дочерей.

Похоронят погибшего в его родном селе Андреевка на Днепропетровщине. Церемония прощания с бойцом запланирована на 23 июля, передает «Радио Свобода».

Напомним, 13 июля штаб Операции объединенных сил сообщил, что российские оккупанты обстреляли гуманитарную группу, которая должна была эвакуировать тело погибшего командира взвода под селом Зайцево.

Для этой операции украинская сторона получила гарантии тишины, но в серой зоне была устроена засада. В результате обстрела военный медик Николай Илин погиб, а сержант был ранен. Боевики передали тело сержанта 21 июля.

Тело командира взвода Дмитрия Красногрудя, за которым шла группа, передали ВСУ 15 июля.

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