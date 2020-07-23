Теракт в Луцке: возможному сообщнику Кривоша грозит до семи лет тюрьмы

Задержанному в Харькове предполагаемому сообщнику луцкого террориста Максима Кривоша сообщено о подозрении.

Об этом заявил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает «Укринформ». Мужчине инкриминируют незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

В ходе следствия было установлено, что накануне харьковчанин получил посылку от Кривоша. Задержанный уверяет, что это были монеты.

Как выяснилось, у мужчины были и другие контакты с луцким террористом.

По словам Чубенко, сейчас задержанный уже находится в Харьковском СИЗО. Прокуратура в суде будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Ожидается, что меру пресечения ему изберут 23 июля.

Напомним, 43-летний задержанный харьковчанин, который хранил дома оружие и боеприпасы, в 2014—2015 годах был волонтером в зоне АТО. По данным правоохранителей, оттуда он привез оружие, которое якобы ему нужно было в целях самообороны.

Накануне теракта в Луцке бывшему волонтеру звонил Максим Кривоша, который 21 июля в областном центре Волыни захватил автобус и взял в заложники 13 человек. Он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу в Луцке. Вечером преступника задержали, никто из заложников не пострадал.

«ФАКТЫ» писали о Кривоше и его банде, которая занималась разбоем и вымогательством в начале 2000-х.

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