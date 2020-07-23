27.83 / 28.10 31.86 / 32.38
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Теракт в Луцке: возможному сообщнику Кривоша грозит до семи лет тюрьмы

7:34 23 июля 2020
руки

Задержанному в Харькове предполагаемому сообщнику луцкого террориста Максима Кривоша сообщено о подозрении.

Об этом заявил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает «Укринформ». Мужчине инкриминируют незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

В ходе следствия было установлено, что накануне харьковчанин получил посылку от Кривоша. Задержанный уверяет, что это были монеты.

Как выяснилось, у мужчины были и другие контакты с луцким террористом.

По словам Чубенко, сейчас задержанный уже находится в Харьковском СИЗО. Прокуратура в суде будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Ожидается, что меру пресечения ему изберут 23 июля.

Напомним, 43-летний задержанный харьковчанин, который хранил дома оружие и боеприпасы, в 2014—2015 годах был волонтером в зоне АТО. По данным правоохранителей, оттуда он привез оружие, которое якобы ему нужно было в целях самообороны.

Накануне теракта в Луцке бывшему волонтеру звонил Максим Кривоша, который 21 июля в областном центре Волыни захватил автобус и взял в заложники 13 человек. Он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу в Луцке. Вечером преступника задержали, никто из заложников не пострадал.

«ФАКТЫ» писали о Кривоше и его банде, которая занималась разбоем и вымогательством в начале 2000-х.

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гена /букин с невестой

Невеста моложе дочери: фанаты обсуждают грядущую свадьбу 45-летнего "Гены Букина"

Десантинки в беретах цвета марун

В десантно-штурмовых войсках заявили, что не откажутся от малиновых беретов в пользу "советских" голубых

Жрица любви

Сексуальный скандал в СБУ: сотрудник службы "крышевал" проституток из офиса в центре Киева

Стрелецкая бухта Севастополя

Превратили в "клоаку": в сети показали, до чего оккупанты довели Стрелецкую бухту Севастополя (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер