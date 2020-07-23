Возле скандально известного ресторана «Велюр» Тищенко заметили силовиков (фото)

Киевский ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко снова попал в поле зрения СМИ. Утром 23 июля возле заведения заметили группу силовиков — следователей и группу поддержки.

Фото из центра Киева опубликовал OBOZREVATEL.

Правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют.

В «Велюре» подтвердили, что какие-то силовики действительно находятся на улице возле ресторана, но пришли якобы не к ним, пишет издание.

Напомним, нардеп Тищенко, который метил в кандидаты на место киевского мэра, неоднократно вместе со своим рестораном оказывался в центре внимания.

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