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Возле скандально известного ресторана «Велюр» Тищенко заметили силовиков (фото)
Киевский ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко снова попал в поле зрения СМИ. Утром 23 июля возле заведения заметили группу силовиков — следователей и группу поддержки.
Фото из центра Киева опубликовал OBOZREVATEL.
Правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют.
В «Велюре» подтвердили, что какие-то силовики действительно находятся на улице возле ресторана, но пришли якобы не к ним, пишет издание.
Напомним, нардеп Тищенко, который метил в кандидаты на место киевского мэра, неоднократно вместе со своим рестораном оказывался в центре внимания.270
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