27.78 / 28.09 31.86 / 32.44
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Возле скандально известного ресторана «Велюр» Тищенко заметили силовиков (фото)

10:25 23 июля 2020
силовики у «Велюра»

Киевский ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко снова попал в поле зрения СМИ. Утром 23 июля возле заведения заметили группу силовиков — следователей и группу поддержки.

Фото из центра Киева опубликовал OBOZREVATEL.

Правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют.

В «Велюре» подтвердили, что какие-то силовики действительно находятся на улице возле ресторана, но пришли якобы не к ним, пишет издание.

Напомним, нардеп Тищенко, который метил в кандидаты на место киевского мэра, неоднократно вместе со своим рестораном оказывался в центре внимания.

270

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мирча Луческу

Мирча Луческу в Киеве и ведет переговоры с «Динамо»

силовики

Мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв в Полтаве: первые детали и фото ЧП

Советская символика

В Одесской области задержали фаната Путина и СССР (фото)

Избирательная урна

«Были посланы по известному адресу»: стало известно о новой истерике России на переговорах в Минске

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер