Луцкому террористу Кривошу 23 июля изберут меру пресечения: что об этом известно

В четверг, 23 июля, Максиму Кривошу, который два дня назад почти 12 часов удерживал заложников в Луцке, изберут меру пресечения.

Следователь СБУ обратился с ходатайством в Луцкий горрайсуд Волынской области, чтобы Кривоша взяли под стражу, сообщает Волынский областной главк СБУ.

Дело будет слушаться в суде в 15:00.

«Ходатайство будет слушаться 23 июля 2020 в 15:00 в зале судебного заседания № 2 на 1 этаже в помещении Луцкого горрайонного суда Волынской области по ул. Конякина, 3», — говорится в сообщении суда.

В суде напомнили о карантине и соблюдении мер безопасности. Поэтому к участию в судебном заседании будут допускаться только участники дела и представители СМИ по предварительной аккредитации.

Напомним, утром 21 июня в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Подозреваемый — Максим Кривош, дважды судимый, отсидел всего 10 лет за тяжкие преступления. В начале 2000-х он промышлял в составе банды разбоем, мошенничеством, вымогательством, грабежами.

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