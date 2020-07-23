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Происшествия

Не сообщник, а просто «контакт»: в МВД уже открещиваются от версии о подельниках луцкого террориста

22:59 23 июля 2020
Задержание

Максим Кривош, который захватил автобус с пассажирами в Луцке, контактировал с жителем Харьквощины.

Об этом спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил в эфире программы «Украина 24».

Правоохранители отрабатывают все связи луцкого террориста. Однако установленного мужчину из Харьковской области пока считают не сообщником, а «контактом».

«Установили одно лицо в Харьковской области, у которой был контакт с ним, несколько даже контактов. Контактом я называю различные способы коммуникации: телефонная, друг другу присылали вещи почтой. Соответственно, нужно было оперативно проверить, что это была за личность, в чем природа этих контактов, не имеет ли это отношение к преступлениям», — сказал Шевченко.

Как сообщалось ранее, суд определил меру пресечения Кривошу.

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