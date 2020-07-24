Гривня продолжает "пикировать": сколько стоит доллар 24 июля

Нацбанк в очередной раз ослабил гривню — по стоянию на утро пятницы, 24 июля, официальный курс национальной валюты установлен на уровне 27,87 гривни за доллар — днем ранее он составлял 27,77 гривни за доллар.

Курс евро — 32,23 гривни за евро.

По данным «Минфина», курсы валют на «черном» рынке установлены на следующем уровне:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замглавы НБУ Дмитрий Сологуб связал ситуацию на валютном рынке, когда спрос на доллары и евро пошел вверх, с психологическими факторами, в том числе и заявлениями о необходимости девальвации гривни.



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