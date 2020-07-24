Врач рассказал, что делать, если ребенок получил тепловой или солнечный удар

При тепловом или солнечном ударе у ребенка может нарушиться мозговое кровообращение — малыша следует поместить в прохладное помещение и если ему не станет лучше, то и дать корвалол в определенной дозировке.

Такой совет дала столичный педиатр, кандидат медицинских наук Галина Ермолова отвечая на вопрос читателя во время прямой линии в «ФАКТАХ».

По ее словам, оба удара развиваются из-за перегревания, что может усугубиться ожогом кожи при солнечном. «В результате нарастает отек головного мозга, нарушается мозговое кровообращение. Резко увеличивается потребность в глюкозе. Ребенок покрывается испариной», — отмечает медик.

Она советует не только переместить ребенка в прохладное место (а лучше в помещение с кондиционером), но и обтереть лоб, шею, ручки и ножки малыша водой, устроить приток воздуха, помахав газетой, развернутой салфеткой или куском ткани. Также его следует напоить водой или, что лучше, сладким чаем, компотом комнатной температуры или соком, наполовину разведенным кипяченой водой.

«Это восполнит запасы глюкозы, которые истощились. Ребенок фактически находится в состоянии, похожем на гипогликемию: инсулина в организме выделилось больше, чем оказалось глюкозы», — поясняет педиатр и добавляет: «Если состояние не улучшается, и малыш вялый, апатичный, можно дать ему корвалол из расчета одна капля на год жизни. В два года малышу нужно две капли с небольшим количеством воды».

Полный текст прямой линии с медиком, во время которой Галина Ермолова дала советы молодым родителям, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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