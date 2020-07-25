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Здоровье и медицина

В Киеве на карантин закрыли мужской монастырь ПЦУ

15:48 25 июля 2020
монастырь

В субботу, 25 июля, Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь Киева объявил о закрытии на самоизоляцию в связи с тем, что у его обитателей выявили коронавирус. Отметим, столица постоянно занимает первые позиции в Украине по количеству инфицированных.

«В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания на коронавирус, согласно карантинных предписаний, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения. Просим молиться за выздоровление больных и преодоления губительной пошести», — говорится на странице монастыря в Facebook.

На данный момент точно известно, что трое больных госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Наместник монастыря архимандрит Макарий рассказал, что один игумен ложился в больницу с диабетом и у него обнаружили коронавирус, передает Би-би-си.

Еще у двух контактных лиц из монастыря также обнаружили коронавирус, но симптомов болезни, кроме незначительной боли в горле, у них якобы не было. Их по совету врача также оставили в больнице для наблюдения.

Всю братию монастыря пока не тестируют по финансовым соображениям (стоимость одного теста 1800 гривен).

Всего в монастыре живут несколько десятков насельников. На самоизоляцию ушли семь человек, у которых, по словам наместника, нет симптомов болезни.

Свято-Феодосиевский монастырь стал первым в ПЦУ, в котором зафиксировали массовую вспышку коронавируса. Он находится на Печерске возле Киево-Печерской лавры. Открыт в 1992 году на базе церкви святого Феодосия.

Как сообщали «ФАКТЫ», на утро 25 июля в Киеве подтверждено 7525 случаев инфицирования COVID-19. В Украине — 63 929 случаев, из них 1590 летальных, 35 497 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1106 новых случаев заражения.

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