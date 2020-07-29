Под Харьковом «скорая» насмерть сбила женщину: момент жуткой аварии попал на видео

В ночь на среду, 29 июля, в селе Циркуны под Харьковом произошло смертельное ДТП. Накануне ДТП с жертвой произошло в Киеве в районе метро «Выдубичи».

Как сообщает харьковский Telegram- канал «Труха», машина «скорой помощи» сбила девушку в Циркунах. От полученных травм она погибла на месте аварии.

По информации очевидцев, за несколько секунд до удара у машины странно погасли фары.

По предварительной информации, девушка переходила дорогу в неустановленном месте.

Полиция пока это ЧП не комментирует.

Напомним, на днях на трассе Киев — Чернигов возле Броваров грузовик протаранил автобус с туристами. В больницу попали 9 человек в состоянии средней тяжести, среди которых есть дети. Водитель фуры умер на месте.

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