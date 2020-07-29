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Происшествия

Суд наказал школьницу, которая жестоко избила сверстницу под Одессой

14:48 29 июля 2020
избиение

Шестикласснице, которая в феврале этого года избила свою сверстницу, Овидиопольский райсуд Одесской области вынес приговор. Школьницу отправили под ночной арест, запретили пропускать занятия в школе. Семью обязали выплатить компенсацию пострадавшей.

В суде представители избитой девочки требовали возместить моральный ущерб в размере 15 тысяч гривен. Также они заявили, что родители потратили на лечение ребенка более 18 тысяч гривен — пришлось делать МРТ и консультироваться у психолога.

Суд принял решение запретить обидчице выходить из дома с 21:00 до 7:00, обязать ее не пропускать занятия в школе и передать ее под надзор матери. Семья нарушительницы должна будет возместить пострадавшей 5 тысяч гривен моральной компенсации. В остальных требованиях суд отказал, передает «Пушкинская».

Напомним, инцидент произошел в Великодолинском районе Одесской области 13 февраля 2020 года. Ученица шестого класса схватила свою сверстницу за волосы и повалила ее на землю. Сев на девочку сверху, она стала бить ее по лицу и голове. За происходящим наблюдали еще три школьницы, одна из которых сняла все на видео и выложила в Instagram. Причиной конфликта, как оказалось, были слухи. Их якобы распускала пострадавшая девочка.

Ранее суд вынес приговор учительнице измаильской школы № 11 Жанне Мунтяну, признав ее виновной в буллинге.

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