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На Виннитчине пьяный водитель сбил женщину с ребенком на переходе и сбежал с места аварии (фото)
В Немирове Винницкой области нетрезвый водитель сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу, и скрылся с места происшествия. Ранее в Вишневом под Киевом водитель на пешеходном переходе сбил женщину с коляской.
Авария в Немирове произошла 30 июля около 9 часов вечера на улице Горького. Водитель автомобиля «Ауди» наехал на 38-летнюю местную жительницу и ее 6-летнего сына, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Не останавливаясь, правонарушитель с места аварии скрылся.
Мама с ребенком получили травмы.
Как сообщили в областном главке полиции, патрульные задержали водителя-нарушителя через полчаса дома. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, инспекторы идентифицировали марку и модель автомобиля беглеца. 27-летний местный житель, который руководил иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму и составил 1,75 промилле.
Полиция открыла уголовное производство. Нарушителю грозит до 3 лет ограничения свободы.
Напомним, похожий случай произошел в Одессе, где сбили бабушку, которая с внучкой переходила дорогу рядом с переходом.
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