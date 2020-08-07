Уже в начале осени стартует четвертый сезон популярного шоу «Танці з зірками» («1+1»). На паркете будут сражаться четырнадцать звездных пар. Среди участников — популярный телеведущий Дмитрий Танкович. Его партнершей стала звезда проекта, танцовщица и хореограф Илона Гвоздева. Она привела к победе в шоу Игоря Ласточкина, а в прошлом сезоне танцевала в паре с Владимиром Остапчуком. Поклонники Илоны Гвоздевой не ожидали ее появления в нынешнем сезоне, ведь танцовщица готовится к рождению второго ребенка. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Илона впервые назвала предположительную дату родов, рассказала, почему решилась на участие, и что думает об этом ее муж.

«Переносить беременность в танцевальном зале мне гораздо легче, чем дома»

— Илона, многие были удивлены, узнав, что вы принимаете участие в очередном сезоне «Танців з зірками».

— А мне нравится шокировать людей приятными новостями. Для меня это своего рода тоже вызов. Я человек азартный, люблю ставить перед собой сложные задачи. Конечно, осознаю, что будет непросто, но я профессиональная танцовщица и понимаю, что меня ожидает. Так что решение было принято обдуманно, взвешенно, не с бухты-барахты. Понятно, что нагрузки придется уменьшать, но в целом это будет полноценная подготовка к эфирам.

— Вы советовались с врачами?

— Конечно. Они не возражали. Я и сама анализировала статистику танцующих беременных женщин. Например, во многих европейских странах будущим мамочкам вообще предлагают танцевать, чтобы беременность протекала легче и позитивнее.

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— Как на ваше решение стать участницей проекта отреагировал супруг?

— За десять лет моего участия в танцевальных шоу он уже привык к моим, так сказать, эмоциональным вспышкам. Конечно, муж переживает. Но когда я приняла решение танцевать и в нынешнем сезоне, сказал: «Я доверяю твоему женскому чутью и готов поддерживать». На самом деле он понимает, что мое эмоциональное состояние — самое главное сейчас. А танцевать мне действительно хочется.

Муж и дочь Илоны Гвоздевой всегда поддерживают свою гиперактивную мамочку

— Получается, когда начнутся прямые эфиры, вы будете на восьмом месяце беременности.

— Сейчас у меня 28-я неделя. Предположительная дата родов — 18 октября.

— Не тяжело будет?

— Конечно, если сравнивать физическое состояние, я чувствую огромную разницу между первой и второй беременностью. Прошло пять лет, увы, я не помолодела. Но могу признаться, что переносить беременность в танцевальном зале мне гораздо легче, чем дома. Когда устанавливаю себе щадящий режим обычной беременной женщины, мое физическое состояние резко ухудшается. Начинаю прислушиваться, что где-то тянет, колет, ноги отекают. А в танцевальном зале все это проходит!

— Внешне вы не очень поправились.

— Это просто удачные фото. На самом деле за прошедший период беременности я набрала 14 килограммов. Сейчас вешу 68 килограммов, так что мой мальчик растет.

«Большой у меня живот или нет, для Димы не имеет значения, меньше танцевать ему не придется»

— Поддержки в вашей с Дмитрием Танковичем паре, полагаю, будут исключены?

— Придется ограничить активность. Конечно, это будут уже не те танцы, которые я показывала в прошлых сезонах. Все это мы обсуждали с Димой. Он понимает степень своей ответственности. По большому счету танцевальный номер складывается не только из поддержек — иначе это превратилось бы просто в акробатику. Так что для меня это очередной вызов, придется искать самовыражение в чем-то еще, не только в поддержках. Скажем, танцы плюс интересный образ. В конце концов, на проекте оценивают прежде всего звезд и их навыки. Поэтому я заинтересована в том, чтобы показать технику партнера. А большой у меня живот или нет, для Димы не имеет значения, меньше танцевать ему не придется.

— Один из ваших бывших партнеров Юрий Ткач уже рассказывал о жестких тренировках.

— Беременность не сделала меня мягче в профессии, свои навыки я не растеряла. Разве что мои движения будут ограничены. Мы потихоньку уже начали знакомить Диму с азами танцев. Ему надо больше времени по сравнению с другими участниками — придется побороть страх танцевать с беременной женщиной. Но у нас с ним отличное чувство юмора, позитивный настрой. Я шучу, что мы с Димой зайдем на проект в одной весовой категории.

— Вы же с Танковичем знакомы давно…

— Еще со времен второго сезона проекта «Танцюють всі!». Дима был ведущим, более того, брал у меня первое в моей жизни интервью! Потом все последующие девять сезонов проекта мы постоянно пересекались. Теперь встретились в паре.

— Как вам нынешний состав участников?

— С каждым сезоном на паркет выходят все более интересные и яркие звезды. Они сами стремятся попасть в проект. Особенно это касается девушек. В этом году много потенциально сильных участников, которые могут оказаться совершенно непредсказуемыми на паркете. Финал уж точно будет очень ярким.

— Полагаете, есть шансы и у рэперши Alyona Alyona?

— В нынешнем шоу нет каких-то ограничений. И если Alyona Alyona боец и покажет хороший результат, то ее вес совершенно не помеха, а только стимул для тех, кто до сих пор комплексует из-за лишних килограммов.

— По вашему мнению, как далеко зайдет в шоу Олег Винник?

— Конечно, у Винника огромная армия поклонниц. Но он должен оправдать ожидания, предъявляемые к секс-символу страны. В том числе и в образе танцовщика. Тем более с такой партнершей, как Алена Шоптенко. Это звездная пара. Думаю, они могут стать финалистами сезона.

«Вместо десяти часов в день занимаюсь четыре — шесть»

— Приглашение в сезон для вас стало неожиданным?

— Скорее неожиданностью для канала стала моя беременность. До последнего я не рассказывала об этом. И когда все уже было видно, мы сели вместе с командой проекта, подумали, обсудили и решили, что я остаюсь в шоу. Участие в проекте беременной женщины — посыл всем, кто находится в таком же прекрасном состоянии, не бояться и жить полноценно. Конечно, если нет каких-то противопоказаний.

— Вы сейчас придерживаетесь специальной диеты?

— Я лишь изменила график тренировок — вместо десяти часов в день занимаюсь четыре — шесть. Питание практически не изменилось. Не скажу, что употребляю исключительно правильную еду — иногда хочется чего-то запрещенного. Но стараюсь не есть сильно жареное, перченое, пироги и пирожные.

— Вы одна из немногих, кто в нынешнее непростое время таки решился улететь на отдых.

— Жить надо сегодня и сейчас. Изучила все нюансы отдыха в Турции (туда уже уехали некоторые подруги) и перестала сомневаться. Моя семья попала в гостиницу, где, кроме нас, было всего пятьдесят человек. Просто шикарные условия! Слава Богу, все прошло гладко. Уже вторую неделю мы находимся дома на самоизоляции. Все здоровы.

— Как проходил ваш карантин?

— В самые жесткие два месяца придерживались всех правил. Но для меня это был, скорее, не карантин, а незапланированный отпуск. Не помню за последние десять лет, чтобы я проводила с мужем и ребенком столько времени. Жили на даче в лесу, собирали цветы и ягоды. Лето встретили прекрасно, не увеличили статистику разводов. Это был период переоценки и наслаждения семейными хлопотами.

— Открыли в себе новые таланты?

— Я научилась печь. Делала куличи на Пасху. Вспомнила о вязании, которым увлекалась в школе. За время карантина связала даже небольшой плед. Много читала, осознавая и принимая обстоятельства, в которых мы все оказались. Вела уроки хореографии онлайн, позже пошли индивидуальные занятия. Группы пока не возобновились, но если все наладится, с сентября мы восстановимся.

— Сколько, полагаете, эфиров продержитесь с Дмитрием Танковичем в шоу?

— Это вопрос скорее к зрителям. Конечно, буду смотреть на состояние своего здоровья. Но судьба партнера больше в руках зрителя. Хочу сделать так, чтобы мое положение не сказалось на уровне исполнения. По крайней мере мы будем делать все по-максимуму. Залог успеха в том, что я люблю свою работу и делаю акцент на паре. К тому же человеческие качества никто не отменял, и зрителям нравится наблюдать за позитивными, веселыми, положительными героями.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о других участниках четвертого сезона «Танців з зірками». В частности, на паркет выйдут актер, звезда комедии «Скажене весілля» и сериала «Великі вуйки» Арам Арзуманян, а также «Холостяк» Сергей Мельник.

Фото в заголовке «1+1»

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