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Илон Маск предложил помощь протестующим белорусам
На массовые протесты в Беларуси, которые охватили страну сразу после выборов 9 августа, отреагировал американский предприниматель Илон Маск, спросив, чем можно помочь белорусам.
«Им очень нужен Интернет», — сообщил Маску в соцсети космоблогер Валентин Гаденов. Отметим, в стране несколько дней нет ни мобильного, ни домашнего интернета.
Напомним, компания Маска SpaceX на днях завершила испытания космического корабля для полетов на Марс и заключила контракт с Пентагоном на сумму 316 миллионов долларов. Речь идет о запуске космических аппаратов для военных Соединенных Штатов в ближайшие пять лет — в 2022 — 2027 годах.
Сообщалось, что известный европейский блогер, популяризатор астрофизики и космоса Валентин Гаденов, готовит проект строительства космодрома в Украине. Подробно об этом в материале «ФАКТОВ».520
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