В конце августа в западных СМИ появились сообщения о том, что звезда Голливуда Анджелина Джоли, которая недавно отпраздновала 45-летие, вместе со своими адвокатами потребовала отвода судьи, который занимается ее разводом с Брэдом Питтом. В сентябре будет уже четыре года, как эта знаменитая пара пытается поставить официальную точку в своем браке. Бракоразводный процесс Джоли и Питта стал одним из самых долгих в современной истории. При этом супруги, которые все это время живут раздельно, делят не имущество и деньги, а детей.

В апреле 2019 года казалось, что вот-вот все закончится — суд изменил семейный статус Анджелины и Брэда. Это означает, что каждый из них получил право заключать новый брак. Такое решение породило множеству слухов. СМИ сообщали, что Питт собрался жениться и торопил Джоли с тем, чтобы она, наконец, предоставила ему свободу. В числе кандидаток на право называться новой «миссис Питт», упоминали, прежде всего, актрису Дженнифер Энистон, которая была замужем за Брэдом и от которой он ушел к Анджелине.

Однако Питт за минувшие почти полтора года так ни на ком и не женился. Ему продолжали приписывать все новые и новые романы. Стоило актеру где-то появиться рядом с какой-нибудь женщиной, как ее тут же записывали в новую пассию Брэда. Его это, похоже, забавляло. Во всяком случае, получая премию «Оскар» в феврале 2020 года за роль в фильме «Однажды в… Голливуде», Питт пошутил, что хотел прийти на церемонию с мамой, но передумал, так как ее тоже могли назвать его невестой.

Что же произошло сейчас? Анджелина Джоли обвинила частного судью Джона Аудеркирка в предвзятости. Его наняли заниматься разводом звездной пары в 2017 году. До сих пор никаких претензий к юристу со стороны 45-летней актрисы не возникало. Примечательно, что именно Аудеркирк в августе 2014 года узаконил супружеские отношения Джоли и Питта.

То, что многие звездные пары обращаются в США к услугам частных судей, далеко не новость. Эти юристы обязуются хранить любые секреты знаменитостей, особенно при разводе.

Джоли обвинила Аудеркирка в том, что он «слишком благосклонно относится к Брэду Питту». Она подчеркнула, что судья ведет еще несколько дел, в которых участвуют адвокаты, нанятые 56-летним Питтом. «У судьи общий бизнес и профессиональные отношения с юристами, представляющими интересы Брэда», — утверждается в требовании Джоли. «Единственная гарантия доверия сторон в любой тяжбе — это полная прозрачность действий судьи и его беспристрастность», — говорится в заявлении.

Эти претензии, мягко говоря, удивили Питта. Адвокаты актера подчеркивают, что ни они, ни судья Аудеркирк никогда не скрывали от Джоли и ее юристов факт наличия других совместных дел. В этом нет ничего подозрительного. Частных судей в Калифорнии не так уж много. А таких профессионалов, как Аудеркирк, еще меньше. Вполне естественно, что он ведет одновременно несколько дел, в том числе и те, в которых участвуют адвокаты Питта. Но это обстоятельство никак не подпадает под понятие конфликта интересов. Ни о какой предвзятости речь не идет. Если у Джоли были подозрения на сей счет, она сразу могла не согласиться на кандидатуру Аудеркирка. До сих пор никаких нареканий к его работе ни у кого не было.

В заявлении адвокатов Питта действия Джоли названы «очевидным тактическим гамбитом». Анджелина в очередной раз затягивает бракоразводный процесс. При этом она не понимает, что больше всего страдают в данной ситуации дети, о которых она так печется. Джоли сделала их заложниками своих обид и просто не хочет, чтобы вопрос об опеке был наконец решен.

Далее адвокаты отмечают тот факт, что, согласно калифорнийским законам, бывшие супруги имеют право на одинаковое время общения со своими детьми, независимо от того, с кем дети проживают. Если, конечно, нет судебного решения о лишении родительских прав одного из супругов. Однако Питт видит на практике детей гораздо реже, чем ему положено по закону. Ни о каких 50 на 50 речь не идет. В лучшем случае дети проводят 20% времени с ним и 80% с Анджелиной. При этом всякий раз Джоли выдвигает Питту новые и новые условия. Одно из них — он не должен знакомить детей со своими подружками.

Напомним, у Анджелины и Брэда шестеро детей. Старшему Мэддоксу 19 лет, Паксу — 16, Захаре — 15, Шило — 14, близнецам Ноксу и Вивьенн — по 12 лет. Мэддокс, Пакс и Захара были взяты на воспитание. Питт оформил все документы на отцовство. Шило, Нокс и Вивьенн — родные дети Брэда и Анджелины.

За несколько дней до подачи требования об отводе судьи в СМИ появилась информация о том, что Джоли категорически запретила детям навещать родителей Питта. Они даже не присутствовали на 80-летии своей бабушки Джейн в начале августа. Юбилей праздновали в Санта-Барбаре. Как пишет британская The Sun, мать и отец Брэда не видели внуков с 2016 года.

«Когда они были вместе, Брэд и Анджелина часто привозили детей к его родителям. У Питтов огромный задний двор, и зимой дети катались на санках, а летом сидели у костра», — рассказал один из друзей Брэда изданию.

Он утверждает, что у Джоли с самого начала не сложились отношения со свекровью. «Джейн — консервативная христианка, которая высказывается против однополых браков. Анджелина, в свою очередь, придерживается либеральных взглядов, и у нее были отношения с женщинами. Так что о дружбе невестки и свекрови не могло быть и речи», — заявил тот же источник. Но Джоли хотя бы не препятствовала общению детей с родителями Питта. Так было до ее ссоры с Брэдом.

Впрочем, удивляться не приходится. Родному отцу Анджелины известному актеру Джону Войту повезло еще меньше. Дочь не смогла простить ему то, что Войт ушел от ее матери Маршелин Бертран. Это было еще в 1976 году. Джон несколько раз предпринимал попытки наладить отношения с дочерью. Казалось, однажды ему это удалось — они вместе снимались в фильме «Лара Крофт — расхитительница гробниц», который вышел в 2001 году. Однако Анджелина снова поссорилась с отцом и в середине 2002 года официально отказалась от использования его фамилии в своих документах. Джон заявил тогда, что у его дочери «серьезные психические проблемы». Войт ни разу не видел внуков, ни разу не был приглашен ни на один из семейных праздников, которые когда-то устраивали Анджелина и Брэд. Актер из-за этого очень страдает.

Когда началась пандемия COVID-19, Джоли вместе с детьми самоизолировалась в Калифорнии в своем доме стоимостью 24 миллиона долларов.

Особняк в Калифорнии, где живут Анджелина Джоли и дети

Туда прилетел из Сеула Мэддокс, поскольку занятия в университете в столице Южной Кореи, куда он поступил в прошлом году, прервались. Сообщается, что и нынешней осенью студенты будут учиться онлайн, так что Мэддокс останется в США. Пакс учится в частной школе в Шерман-Окс (Калифорния), которая также закрылась на карантин. В новом учебном году процесс обучения будет проходить в основном в удаленном режиме. Остальные дети получают образование на дому.

За все это время Брэд с детьми тоже практически не виделся — Анджелина не разрешила, мотивируя это риском заражения коронавирусом.

21 августа появилось интервью, которое Джоли дала телеканалу Entertainment! (E!). Она заявила, что самоизоляция проходит без проблем. Постоянное совместное пребывание сблизило детей как никогда. «Порой в доме царит хаос. Это полное сумасшествие, но я не против. Это чудесно! Я наслаждаюсь такой жизнью, и мы вместе смеемся над возникающими порой неувязками», — сказала актриса.

По вечерам она и дети устраивают обязательный просмотр фильмов. «Это словно настоящий поход в кинотеатр. Горы попкорна, сэндвичи, чипсы, всякие снэки. Единственное отличие — мы сидим в пижамах и халатах», — сообщила Анджелина. Фильмы выбирает она, но старается согласовывать это с детьми, которые часто просят, чтобы это были картины, в которых сыграла их мама. Они посмотрели обе части «Малефисенты» и новый мультфильм «Айван, единственный и неповторимый», в котором Джоли озвучила одну из героинь — слониху Стеллу.

Анджелина всячески подчеркивает в интервью, насколько она близка с детьми. «Принять участие в съемках „Айвана“ меня подтолкнула Шило. Она первой из нашей семьи прочитала книгу, по мотивам которой поставлен этот мультфильм. Потом мы читали ее вслух. И я с радостью согласилась, когда студия Walt Disney обратилась ко мне с предложением», — заявила Джоли.

«Если вы спросите меня, какая я на самом деле, какой видят меня люди, я вряд ли смогу вам ответить. Думаю, только мои дети знают меня настоящую», — подчеркнула актриса.

Анджелина Джоли с дочкой Вивьенн

О разводе с Брэдом Питтом Джоли говорить не захотела. Отсутствие вопросов на эту тему в интервью было оговорено ею заранее. И это играет на руку тем, кто осуждает поведение Анджелины, ее нежелание завершить, наконец, четырехлетнюю тяжбу. Многие согласны с адвокатами Питта, которые считают, что Джоли умышленно затягивает процесс. А вот ее адвокаты заявляют в ответ, что это не так, что она хочет лишь справедливого во всех отношениях решения. «Именно Анджелина была инициатором развода. И никто больше нее на всем белом свете не хочет завершить это дело как можно скорее», — говорят представители актрисы.

Действительно, инициировала развод с мужем сама Джоли. Их законный брак продолжался всего два года. Свое решение Анджелина объяснила тогда стандартной формулировкой — «непримиримые противоречия». Ее адвокат Роберт Оффер добавил, что она сделала это «ради здоровой атмосферы в семье». Имелись в виду дети. Именно поэтому Джоли потребовала предоставить ей единоличную опеку. Питт не согласился.

Поводом для развода стал инцидент, который произошел на борту частного самолета в сентябре 2016 года. Все семейство летело из Франции в США. Джоли обвинила мужа в том, что он избил их старшего сына Мэддокса. Питт категорически отрицал это. Спустя некоторое время Анджелина смягчила формулировку. Речь уже шла не об избиении, а об одном ударе.

Было проведено официальное расследование. В ноябре 2016 года с Брэда сняли все обвинения. Однако, как утверждают источники, близкие к Питту и Джоли, Мэддокс по сей день не разговаривает с отцом и отказывается встречаться с ним даже тогда, когда остальные его братья и сестры делают это.

Брэд до сих пор соглашался практически на все требования Анджелины в том, что касалось условий встреч с детьми. Сначала Джоли разрешала ему общаться с ними только в присутствии семейного терапевта. Только в январе 2017 года актриса согласилась пойти на некоторые уступки. Тогда же была достигнута договоренность о том, что все судебные документы по их тяжбе будут храниться в секрете.

В июне 2018 года Питт добился согласия Джоли на то, чтобы чаще встречаться с детьми и проводить с ними больше времени. Казалось, Анджелина смягчилась. Однако уже в августе того же года Джоли обвинила Питта в том, что он не оказывает ей достаточную финансовую поддержку на протяжении последних полутора лет, поэтому она намерена через суд взыскать у него алименты. Адвокаты актера предоставили суду документы, согласно которым Брэд с сентября 2016 года, то есть с момента, когда Джоли указала ему на дверь, перевел ей более 9 миллионов долларов…

Всякий раз, когда всем казалось, что Брэд и Анджелина достигли компромисса, она находила новые поводы, и тяжба вспыхивала с удвоенной силой. Единственное объяснение, которое можно придумать в этой истории — Джоли ведет игру, целью которой является стремление причинить Питту боль, лишая его возможности общаться с детьми, заниматься их воспитанием, пишет газета The New York Post. Но эта очень опасная игра, в которой обычно нет победителей, подчеркивает издание.

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