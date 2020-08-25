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Зараженную коронавирусом Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ, — СМИ
Лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко, которая заболела коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Температура у Тимошенко не опускается ниже 39 градусов. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, передает «РБК-Украина». Источники «ФАКТОВ» уточнили, что состояние Юлии Тимошенко можно расценивать как «средней тяжести».
На сегодня неизвестно, где и когда именно заболела нардеп и где она проходит лечение.
Пресс-секретарь политика Марина Сорока сообщила в соцсети, что с 24 августа Юлию Тимошенко перевели на интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID-19. При этом она не подтвердила и не опровергла информацию о том, что лидера «Батьківщини» подключили к ИВЛ.
Известно, что дочь политика — Евгения и зять — Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.
Напомним, о болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали пост первой леди Елены Зеленской, которая рассказала, как ей удалось победить коронавирус.655
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