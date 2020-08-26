Украинский дизайнер одел звезд TikToka

Известный украинский дизайнер Жан Грицфельдт создал проект совместно с блогерами-звездами TikTokа. Он оделтиктокеров-миллионников Даню Вегаса, Соню Садовскую, Максима Скомороха, Лану Тимон, Аню Тимошенко и Даню Галицкого в свою трендовую одежду. Целью проекта стало желание обратить внимание общественности на окружающий мир природы, призвать к осознанному потреблению, мотивировать людей быть более избирательными и рациональными в выборе вещей.

Съемки фотосессии проходили в значимых местах родного города Жана Грицфельдта — Киева. Образы четырех стихий — вода, земля, воздух и огонь и пятый элемент — сам человек — олицетворяют внутреннюю свободу людей, несмотря на закрытые границы между странами и ограниченное передвижение из-за пандемии.

— Я давно уже вышел из «системы» и перестал придерживаться фиксированного календаря и шаблонного подхода к выпуску новых коллекций, — сказал Жан. — Все должно меняться и развиваться, без возврата к привычным бизнес-моделям. Учитывая текущие обстоятельства, мой бренд продолжит свой «курс скольжения» по волнам радикальных перемен, меняя темп привычных дат и графиков.

Дизайнер не стал участвовать в очередной Неделе украинской моды, решив устроить показ своей коллекции «Love Kyiv' by Jean Gritsfeldt в новом технологичном формате в одном из киевских автопарков с соблюдением всех правил карантина.

— Адаптивность — новая реальность, — говорит Жан. — Мы можем находиться в осознанном заточении, но с помощью высоких технологий продолжать развиваться. и т ирить.творить.

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