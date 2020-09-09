Чтобы похудеть, многие ограничивают жиры — и в желчном пузыре возникают камни, — врач

У одного человека на УЗИ обнаружили жир в печени. А кого-то беспокоит, что якобы без оснований поставили диагноз хроническое воспаление поджелудочной железы. Нужно ли удалять желчный пузырь, если камни «немые»? Чем опасно питание с резким ограничением углеводов? Как проявляется хронический панкреатит? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил терапевт, гастроэнтеролог, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Вадим Шипулин.

«Перегруженные жиром клетки печени начинают разрушаться»

*— Здравствуйте, Вадим Петрович! Звонит Татьяна из Киева, 45 лет. На УЗИ обнаружили гепатоз. Врач объяснил, что это начало жировой болезни печени и посоветовал есть меньше жирного, но не назначил лекарства. Почему?

— При начальной стадии жировой болезни печени достаточно диеты и коррекции образа жизни. Повернуть неприятные изменения вспять легче именно поначалу. Печень накапливает избыток жира из-за нарушения липидного обмена — и возникает стеатоз, или жировой гепатоз. Он обычно проявляется у мужчин старше 40 лет, а у женщин — после 50-ти. Люди, имеющие лишний вес, накапливают жир быстрее.

Советую вам меньше есть и больше двигаться, чтобы лишние килограммы активнее сжигались. Уделять внимание только питанию, забывая о движении, неправильно, даже если употреблять дорогое отборное мясо, а не дешевые сосиски.

*— Андрей из города Кропивницкий. На УЗИ обнаружили, что печень начала накапливать жир. Чем это грозит?

— В финале даже развитием цирроза печени, но это случается редко. Пациенты с жировой болезнью печени чаще умирают от сердечно-сосудистых катастроф — инфаркта, инсульта. Отложение холестерина в сосудах гораздо опаснее, чем скопление жира в печени. Эти процессы идут параллельно, поэтому нет смысла лечить отдельно стеатогепатит без нормализации общего липидного обмена.

— У меня пока начальная стадия…

— Она называется стеатоз. Это состояние, когда капельки жира захватываются клетками печени, и она набухает, увеличивается. На второй стадии (стеатогепатите) перегруженные жиром клетки печени начинают разрушаться — возникает цитолиз. Нарушаются биохимические показатели, печеночные пробы отклоняются от нормы, УЗИ показывает слегка увеличенную печень. Но человека на этом этапе часто ничего не беспокоит.

— Какие лекарства назначают врачи?

— Те, что предписаны международными протоколами, но эффективность лечения составляет всего семь — десять процентов. К тому же некоторые врачи иногда злоупотребляют препаратами, хотя знают о том, что сегодня не существует эффективного средства.

*— Беспокоит Максим, киевлянин. У меня на УЗИ обнаружили выраженную жировую болезнь печени. Врач сказал сдать анализ крови на печеночные пробы. Что это такое?

— Биохимический анализ крови. Он может включать разное количество показателей. Но непременно нужно определить ферменты, которые характеризуют цитолиз, а также застой в печени (холестаз), общий белок и его фракции.

Также рекомендую вам сделать коагулограмму. Она косвенно тоже говорит о работе печени, ведь этот орган вырабатывает многие белки, участвующие в процессе свертывания крови. Очень важное исследование — липидограмма, определяющая липидный обмен. Чтобы не исказить результаты исследования, за сутки до сдачи анализа рекомендуется исключить сливочное масло, жирные сорта мяса и рыбы, сметану, сало.

Как проверить работу печени Сделать УЗИ органов брюшной полости.

Сдать биохимический анализ крови.

Сделать коагулограмму.

Исследовать жировой обмен — сделать липидограмму.

«Тот, кто налегает на белковую пищу и отказывается от углеводов, становится раздражительным»

*— Прямая линия? Мирослава из Львовской области. Моя дочка ест только овощи и фрукты, считая, что они очищают организм от токсинов. Насколько полезен такой рацион?

— Какую бы здоровую и качественную пищу человек не ел, в организме образуются токсические вещества — больше или меньше. Их обезвреживает печень. Конечно, есть особо опасные продукты, например, шашлык из красного мяса, в котором много альдегидов, или знакомый всем кетчуп. Не стоит тешить себя иллюзиями, что он приготовлен из отборных томатов, приправленных гималайской солью. В этот соус производители часто добавляют крахмал и дешевые ингредиенты пищевой химии, чтобы сделать цену приемлемой.

— Дочка еще устраивает разгрузочные дни — фруктовые, овощные. Это не навредит?

— Если переносит легко, то нет. По канонам христианской религии постные, без животной пищи, дни полезны и с медицинской точки зрения. Они разгружают почки, которые выводят азотистые соединения. При хронической болезни почек белок, особенно животный, врачи рекомендуют ограничивать.

— Какие разгрузочные дни рекомендуете?

— На свой вкус, но учитывая состояние здоровья. Если есть сомнения, предварительно следует посоветоваться со специалистом.

*— Меня зовут Тамила, звоню из Херсонской области. В желчном пузыре лет пять назад обнаружили камень около сантиметра, а в этом году — еще один. Меня ничего не беспокоит, поэтому удивляет, что хирург сказал удалить желчный пузырь.

— У вас, видимо, так называемые немые камни. Нет однозначной рекомендации, что их нужно удалять — достаточно наблюдать. Но если случилась печеночная колика — это показание к операции. Она нужна и в случае, когда страдает поджелудочная железа, есть сахарный диабет.

*— Дарья, киевлянка. Прочитала, что диета, когда нужно есть только жирные продукты, эффективна. Но разве это не вредно?

— Безусловно, вредно и даже опасно. Трудно представить, что человек ест сало и запивает сметаной. У него выделяется избыток желчи, сока поджелудочной железы. Если возникает частое послабление стула — полбеды. Главная опасность в том, что из-за нарушения жирового обмена образуются токсические соединения, и ухудшается работа центральной нервной системы.

— А что скажете о низкоуглеводной диете с упором на белки, которую предложил доктор Дюкан?

— Низкоуглеводные диеты показаны не всем. Особенно опасна первая неделя, которая называется «атака». Из-за отказа от углеводов в организме увеличивается количество азотистых соединений, которые плохо влияют на центральную нервную систему. Человек становится очень раздражительным, ему нужно пить больше воды. Крайне опасен такой рацион для тех, кто страдает серьезным заболеванием почек — резко ухудшается их работа.

Конечно, в большинстве случаев на диете Дюкана эффект наступает быстро. Как правило, за первую неделю уходит пять —семь килограммов. Замечательный результат, однако некоторые пациенты мне говорили: «К концу первой недели за кусочек хлеба я готов душу дьяволу продать». На самом деле, это испытание и для психики, и для силы воли.

Если диета не дает мгновенного эффекта, то оказывается непосильной ношей. Главное — не переедать, умерить свой аппетит, что бывает сложно. Часто повышенный аппетит — это компенсация за стресс. Хотя часть людей, наоборот, во время нервного напряжения перестает есть.

Разгрузочные дни Фруктовые: 1,5 килограмма фруктов, кроме бананов и винограда, разделить на пять-шесть порций.

Овощные: 1,5—2 килограмма свежих огурцов съесть в течение дня.

«Сало обладает желчегонным эффектом, который усиливается, если есть его с чесноком»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Мария из города Борисполь Киевской области. На заключении УЗИ врач написал, что кроме камней в желчном пузыре, у меня хронический панкреатит. Почему? Меня никогда поджелудочная железа не беспокоила.

— К сожалению, сегодня нередко происходит гипердиагностика хронического панкреатита. На УЗИ врачи необоснованно находят хронический панкреатит у тех, кто его не имеет. Поджелудочная железа находится фактически позади желудка, поэтому видна с помехой.

Однако поджелудочная железа действительно может пострадать у тех, кто имеет камни в желчном пузыре. Общий желчный проток соединяется с панкреатическим протоком (вирсунговым). Давление, повышаясь в желчном пузыре, косвенно передается и на поджелудочную железу. И если случится приступ, когда желчный пузырь резко сократится, желчь может попасть в просвет двенадцатиперстной кишки, где смешивается с соком поджелудочной железы. А затем агрессивная масса может попасть в саму железу, провоцируя периодически острое ее воспаление, которое со временем переходит в хронический панкреатит.

При этом заболевании не вырабатывается достаточно ферментов — возникает внешнесекреторная недостаточность. Любая пища плохо переваривается и усваивается, поэтому человек до конца жизни должен принимать заместительную терапию — ферменты.

— Как проверить поджелудочную железу?

— Сдать анализ на один из ее ферментов — эластазу крови либо кала. Первое исследование более дорогое, зато точнее. Даже при легком снижении эластазы ухудшается переваривание пищи, а иногда даже развивается депрессия. Поэтому нужно обратиться к врачу, чтобы получить лечение. При желании можете проконсультироваться у меня. Более подробную информацию ищите на моем сайте: shypulin.com.ua.

*— Екатерина из города Никополь. Врач, проводивший УЗИ, сказал, что у меня ленивый желчный пузырь. Как его заставить работать?

— Пузырь ленивый не просто так. Существует заблуждение (не только среди пациентов, но и врачей): если появились проблемы с желчным пузырем, необходимо убрать жир из рациона. Однако это только усугубляет проблему. Основная функция желчи — расщепление (эмульгация) жиров. Если в рационе нет жира — растительного, животного, то желчный пузырь начинает лениться. В нем образуется сначала осадок, затем сгусток (сладж) и начинает формироваться камень.

Сегодня многие люди, желая похудеть (и даже те, у кого нет избыточного веса), в первую очередь ограничивают жиры. Спустя короткое время у них возникают камни в желчном пузыре — расплата за диету.

— Какие продукты обладают желчегонным эффектом?

— Лук, чеснок, из напитков — кофе. Замечательное желчегонное средство — артишок, на основе которого изготовлены многие препараты. Очень хорошо действует сало, как и растительные масла, или сливочное масло. А сало с чесноком еще и усиливает желчегонный эффект. Но людям с желчнокаменной болезнью это аппетитное сочетание следует употреблять с осторожностью. Если отток желчи усилится, то мелкие камни могут сдвинутся с места и спровоцировать колику. Такой же эффект у минеральной воды, особенно сильной и средней минерализации. Человек едет на курорт подлечиться — и у него случается обострение. Иногда вода настолько сильно гонит желчь, что даже у людей, не имеющих камней, нарушается работа желчной системы, и возникают боли.

*— Оксана из Киева. У меня из-за гипотиреоза повышен холестерин. Нужно ли принимать статины?

— Для начала следует отрегулировать дозу гормонов. Если она адекватна и препарат качественный, то жировой обмен вскоре придет в норму сам собой. И не нужно будет дополнительно принимать лекарства.

— Может ли повышаться холестерин из-за того, что я ограничивала жиры?

— Нельзя сказать однозначно. Много научных работ говорят о том, что снижение холестерина таит в себе другие опасности, и нужен определенный баланс. Во всяком случае, рекомендуется не переступать через нижнюю границу нормы, потому что холестерин — основа для строительства мембран клеток, он участвует в выработке многих гормонов. Но мы видим, что нормы холестерина чуть ли не каждый год пересматриваются и снижаются. Думаю, через некоторое время грянет какое-то эпохальное открытие и окажется, что мы идем не в ту сторону… Такое в медицине случалось.

Продукты с желчегонным эффектом Лук, чеснок, шпинат, укроп.

Артишок, помидоры, морковь.

Сало и растительные масла.

Корень имбиря, куркума.

Кофе.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» заведующий Киевским городским отделом хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы имени В. С. Земскова Дмитрий Любенко рассказал, почему жить с камнями в желчном пузыре опасно.

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Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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