Ровно 120 лет назад увидел свет главный труд Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 8—15...

Не исключено, что идею для написания этой книги основатель психоанализа почерпнул из учений древних египтян

8 октября 1970 г. Советский диссидент Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.

9 октября 1989 г. Началась трансляция «Сеансов здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».

10 октября 1932 г. В Запорожье был запущен ДнепроГЭС.

11 октября 1921 г. Была создана Украинская автокефальная православная церковь.

12 октября 1935 г. Родился знаменитый итальянский тенор Лучано Паваротти.

14 октября 1964 г. Леонид Брежнев стал Первым секретарем ЦК КПСС, сменив на этом посту Никиту Хрущева.

15 октября 1970 г. Отец и сын Бразинскасы захватили самолет «Аэрофлота» Ан-24, совершавший рейс Сухуми — Батуми, убили бортпроводницу Надежду Курченко и принудили экипаж к посадке в Трабзоне (Турция).



Зигмунд Фрейд, родившийся в 1856 году в Австрийской империи, известен как основатель психоанализа, оказавший значительное влияние на медицину, литературу, искусство в XX веке. Он один из самых неоднозначных ученых, которого студенты-психологи называют «дедушкой Фрейдом». При жизни одни считали его шарлатаном, другие — гением. Коко Шанель называла его первым мужчиной-феминистом, ведь именно Фрейд стал идеологом сексуальной революции и подтолкнул женщин к борьбе за равные права. Заслуга Зигмунда Фрейда в том, что он разгадал тайну человеческого сна и первым подобрал универсальный ключ к подсознанию человека. Фрейд заявил, что все проблемы человека от его нереализованной сексуальной энергии.

Закончив гимназию, будущий основатель психоанализа не знал, чем ему заняться. Но, прочитав эссе Гете «Природа», Зигмунд решил поступать на медицинский факультет, хотя к медицине не испытывал никакого интереса. Впоследствии он неоднократно признавался: «Я не был предрасположен к профессии врача, в медицине никогда не чувствовал себя в своей тарелке, да и вообще настоящим врачом себя никогда не считал».

В период с 1897 по 1899 годы Фрейд усиленно работал над произведением, которое впоследствии стало самым важным его трудом, — «Толкованием сновидений». Книга вышла 13 октября 1900 года, но осталась не замеченной психиатрами. Хотя важность этого труда для самого Фрейда была неоспоримой. В предисловии к третьему английскому изданию «Толкования сновидений» в 1931 году ученый писал: «Книга в полном соответствии с моими нынешними представлениями содержит самое ценное из открытий, которые благосклонная судьба позволила мне совершить. Озарения подобного рода выпадают на долю человека, но только раз в жизни».

Толкование сновидений, по Фрейду, заключается в том, что на основании свободных ассоциаций, которые отыскиваются к отдельным частям увиденного человеком сна, можно вызвать определенные представления, открывающие путь к истинному (скрытому) содержанию сна. После того как пациент рассказывал содержание привидевшегося ему, Фрейд начинал спрашивать, что первое приходит сновидцу в голову относительно того или иного элемента сна. Требовалось передавать все мысли, несмотря на то, что они могли быть абсолютно не связаны с данным предметом или вообще быть непристойными (сексуальные фантазии). Методика основана на принципе определенности психических процессов. Когда человека просят сказать, какая мысль приходит в голову относительно каких-либо моментов сна, эта мысль никак не может быть случайной, она напрямую связанна с отражением реальных событий во сне. Таким образом, благодаря толкованию фрагментов сновидения воссоздается его общий смысл. Процесс толкования представляет собой «перевод» явного содержания сна в те скрытые мысли, которые его инициировали. «В наших сновидениях мы всегда одной ногой в детстве», — говорил психиатр.

Несмотря на весьма прохладную реакцию научного сообщества на выход «Толкования сновидений» Фрейд постепенно начал формировать вокруг себя группу единомышленников, заинтересовавшихся его теориями и взглядами. С 1902 года ученый регулярно принимал в своем доме врачей, художников и писателей. Сформировавшийся клуб получил название «Психологическое общество по средам». Популярность Фрейда как ученого и практикующего врача неуклонно росла, к нему на прием стремились попасть со всей Европы. По одной из версий, пациентом Фрейда был Адольф Гитлер. В подтверждение этого биографы указывают на картину, которая была найдена в квартире ученого. На обратной стороне полотна стоит подпись фюрера.

В настоящее время это кажется просто невероятным, но психоаналитик прописывал своим пациентам кокаин, который считал отличным антидепрессантом. Фрейд и сам употреблял его. Когда же кокаин признали наркотическим средством, ученый сумел отказаться от него и удалил записи, связанные с исследованием этого препарата. Кстати, научный мир до сих пор не получил полного доступа к записям Фрейда. На свой архив ученый наложил табу, завещав обнародовать его в два этапа: часть — после 2000 года, остальное — в 2102 году. Библиотека Конгресса открыла доступ к коллекции оцифрованных писем и изображений предметов, принадлежавших основателю психоанализа. Опубликована переписка Фрейда со своей невестой, Эйнштейном, Юнгом, пациентами и учениками.

Помимо науки, Фрейд очень интересовался историей древнего Египта и коллекционировал артефакты. Некоторые исследователи полагают, что свои основные идеи Фрейд заимствовал из учений древних египтян. На это указывает найденный в начале XX века древнейший сонник, толкования снов которого напоминают одну из знаменитых работ ученого.

Зигмунд Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так ее и не получил.



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