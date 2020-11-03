«На две недели пропало обоняние»: Ольга Сумская о коронавирусе, внуках и участии в «Танцях з зірками»

Популярная украинская актриса Ольга Сумская говорит, что карантин лишь закалил ее характер. Когда не было работы, вместе с супругом, актером Виталием Борисюком, Ольга устраивала онлайн-концерты. А как только открылись сценические площадки, отправилась с антрепризными спектаклями на гастроли. При этом Сумская начала шить платья, работала над кулинарным проектом и снималась в сериалах. Более того, спустя 14 лет Ольга вновь вышла на паркет проекта «Танці з зірками». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» актриса призналась, что готова вновь стать полноправной участницей шоу.

«На танцполе у меня словно выросли крылья»

— Оля, что вы почувствовали, вернувшись на танцевальную площадку?

— Словно и не было этих четырнадцати лет. Все свежо в памяти. Тело помнит движения — румбоход, ча-ча-ча, вальс. Мы с Дашей Петрожицкой и Игорем Гелуненко танцевали модерн, который, кстати, в первом сезоне не репетировали. Но мы тогда были первопроходцами. Конечно, я скучала по тому ощущению и вдохновению, которое дает танец. К тому же нашу тройку судил по-прежнему Григорий Чапкис! Дай Бог ему и в сто лет занимать почетное место члена жюри.

— Многих удивило, что Даша Петрожицкая сама захотела покинуть проект.

— Я тоже не ожидала подобного решения. Знаете, у меня было ощущение, что с Дашей знакома давным-давно, хотя на самом деле встретились только на «Танцях». Эмоционально сразу почувствовали друг друга. Мне кажется, мы очень похожи по темпераменту, Даша такой же энерджайзер, как и я. В наш тандем поверили и зрители, поддержав его. А судьи были очень строги. Признаюсь, выдержать подобную критику довольно нелегко.

— В свое время и вас критиковали.

— Я вспомнила все те эмоции, которые сама когда-то пережила на паркете. Тогда, в первом сезоне, нас с партнером засудили. Мы вылетели на четвертом эфире, хотя я была уверена, что дойдем до финала.

— Вы ведь начинали репетировать с Дмитрием Дикусаром.

— А потом продюсеры проекта решили поменять Диму на другого танцора, мотивируя это тем, что у нас двадцатилетняя разница в возрасте. Мне было тогда сорок, а Диме — двадцать. Я все время говорила: это же шарм, самое интересное! Как можно не использовать такую фишку. Тогда Дикусар только начинал как танцор, и я не смогла его отстоять, мне дали другого партнера. Это была неприятная ситуация, я корила себя за то, что не отстояла Диму, нужно было любой ценой это сделать. Но когда мы вернулись на паркет уже на гала-концерте, я сказала, что буду танцевать только с Димой Дикусаром. Тогда и родился номер, где он был Голохвастовым, а я Проней Прокоповной. Помню, Чапкис сказал: «Оля, теперь я вижу, что вы танцуете!» Насколько важно, на самом деле, партнерство.

Во втором сезоне Дима позвонил мне и спросил: «Оля, вы не против, если я буду репетировать с Ириной Билык?» Я ответила: «Мальчик мой, я благословляю вас на танец с нашей звездой». Вот так и началась их история любви.

Год назад Ольга Сумская презентовала собственную коллекцию платьев «Рідна»

— Судя по номеру на паркете, вы находитесь в отличной форме.

— Спасибо за комплимент. Платье просто очень удачно спрятало лишние килограммчики, которые накопились за эти годы. Если сравнивать с первым сезоном, то у меня добавилось восемь килограммов. Но они как-то удачно распределились по телу, в самые нужные места. Хотя, признаюсь, мне порой тяжеловато, чувствуется лишнее. Кстати, за три дня репетиций танцевального номера я потеряла два килограмма. Скажу, что танцы — это уникальный способ сбросить вес и прийти в отличную форму. Лучшего не придумано! Дома не получается систематически заниматься. Слишком насыщенный график, а вот во время танцев все сгорает. Сумасшедшая энергия. К тому же выход в прямом эфире!

— Вас не приглашали стать участницей сезона?

— Было такое предложение, но у меня просто физически не получилось бы. Сейчас я снимаюсь в двух сериалах, плюс гастроли, ну как это можно объединить. Нужно понимать, на что ты соглашаешься. Я на собственном опыте знаю, что танцам приходится посвящать все свое время. Идти на репетиции после двенадцати часов съемок могут только наши молодые актеры. Что, кстати, и происходило. Правда, когда я оказалась на танцполе, почувствовала, что у меня словно выросли крылья. Поняла, что потенциал еще есть и я могла бы тряхнуть стариной. Атмосфера проекта окрыляет и толкает в пучину страстей, когда безумно хочется выйти на паркет. Так что, если в следующем сезоне меня пригласят, могу и решиться. И с Димой Дикусаром у нас таки получится дуэт.

«Я не боюсь возраста. Да я вообще ничего не боюсь!»

— Как повлиял на вашу работу карантин?

— Буквально за пару недель до объявления карантина мы сыграли премьеру, спектакль «Ну, здрасьте», который готовили три месяца. Конечно, мечтаем вновь играть его. Я сидела без работы чуть больше месяца. Помню, когда разрешили гастроли, испытала такое счастье. Мы были готовы играть и при пятидесяти процентах занятых в зале мест. Отправились по Украине со спектаклями «Мастер и Маргарита» и «Анна Каренина». На самом деле, нашему коллективу повезло, знаю, что многие актеры до сих пор не задействованы. Но я кручусь, и сейчас мы отправляемся уже в третий тур с антрепризой. Да, гонорары стали меньше, но приходится идти на уступки, чтобы быть в строю.

— Вы продолжаете активно сниматься и в сериалах.

— Что касается сериального потока, то кино снимали и во время карантина. Пауза была совсем небольшая. Конечно, стартовали с ограничениями. Но пятьдесят человек на площадке — это как раз то необходимое, разрешенное количество. Быть задействованным в кинопроцессе — большое счастье и финансовая поддержка. Сейчас я снимаюсь в сериале «Юрчишины» на канале ICTV. Играю характерную героиню, маму, которая приехала в Украину с заработков в Италии. Моего мужа играет Жора Делиев — в общем, тандем многообещающий. Последнее время предлагают играть женщин взрослых, даже бабушек. Но я не боюсь возраста. Да я вообще ничего не боюсь!

Ольга Сумская: «Давно мечтала о профессии дизайнера и в период карантина стала шить платья для моих заказчиц»

— А вот у многих сейчас панический страх коронавируса…

— Знаю, многие актеры уже столкнулись с этой болячкой. Видимо, я тоже. Один из тестов показал наличие у меня антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь. Помню, в начале лета у меня был насморк, на две недели пропало обоняние. Но тогда я перенесла инфекцию на ногах. Кстати, у мужа и дочери Ани были похожие симптомы.

Думаю, в разных формах все пройдут через это. Но я остаюсь бдительной, когда участвую в телепроектах. Перед выходом на площадку все проходят тестирование. При мне было несколько положительных результатов. Этих людей сразу отправляли домой через черный ход. Конечно, я ношу маску, дезинфицирую все, что меня окружает. В поезде обрабатываю даже постельное белье. Сама покупаю спирт и наливаю в бутылочки, которыми пользуюсь постоянно для дезинфекции.

— Во время карантина вы второй раз стали бабушкой — Тоня родила мальчика.

— Каждый день мы общаемся с семьей дочери онлайн, скучаем. Конечно, я хотела бы к ним поехать, ведь еще не держала внука на руках. Даня родился в апреле, и я всем сердцем рвусь к своим родным. Хочется понянчить, увидеть. Но как поехать в Москву, пока не понятно.

— Наверное, это будет ваше первое путешествие после карантина.

— Конечно. Сейчас все мечтают только об одном — чтобы этот ужас поскорее закончился, мы могли нормально жить, не бояться. Человек ко всему привыкает, к онлайн-жизни в том числе. Но отсутствие живого общения — то, чего сегодня безумно не хватает. Как оказалось, это самое ценное. А сейчас нам остается ждать, беречь друг друга и думать о том, чтобы не стало еще хуже. Но я уверена, что любовь победит все!

— И красота, судя по вашей коллекции платьев.

— Знаете, я такой человек, что не буду сидеть без дела. Давно мечтала о профессии дизайнера и в период карантина стала шить платья для моих заказчиц. Год назад я презентовала свою коллекцию «Рідна». Сейчас отшиваю по пять-шесть платьев в месяц. Причем они не простые. Это авторский принт на шелке по мотивам украинской художницы Катерины Билокур — в них вшиты обереги, молитвы. Заказы мне делают онлайн, я сама шью с юности, умею кроить, чувствую фактуру ткани. Надо признать, все платья садятся на заказчиц безукоризненно. Я получаю от этого процесса огромное удовольствие, сама приобретаю ткани. Сейчас задумалась о создании зимней коллекции. Несмотря на сложное время, женщины все же не забывают о красоте.

Ранее Ольга Сумская поделилась с поклонниками, как отпраздновала день рождения в Египте.



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