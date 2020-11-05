Роман Безсмертный: «За семейные разборки между Коломойским и Зеленским и Медведчуком и Зеленским нам придется платить слишком дорого»

На днях к уже имеющимся масштабным вызовам (война, которой нет конца, вторая волна пандемии и катастрофическое падение экономики) добавился еще один. Да такой, что запросто может повергнуть страну в хаос и беззаконие. 4 августа 47 народных депутатов (45 от фракции «Оппозиційна платформа — За життя», возглавляемой кумом Путина Медведчуком, и два от группы «За майбутнє», связанной с Коломойским) обратились в Конституционный суд Украины (КСУ), потребовав признать неконституционными: полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК); требование закона указывать в декларации информацию о членах семьи; две статьи Уголовного кодекса — о незаконном обогащении и о внесении недостоверной информации в декларацию; статьи Гражданского кодекса о конфискации незаконных активов. 27 октября, спустя два дня после местных выборов, КСУ, чьи решения являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы, отменил часть положений законов о функциях НАПК и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных (статья 366−1 УК), а также за умышленную неподачу е-деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Тут же грянула череда скандалов. В ход пошло все — взаимные обвинения, ультиматумы, шантаж и угрозы. События развивались очень быстро. НАПК заявило, что судьи КСУ, принимая решение, по «делу о незаконном обогащении», действовали в собственных интересах, поскольку двое сами не задекларировали миллионы. Глава агентства Новиков назвал решение КСУ «сокрушительным поражением антикоррупционной реформы». В связи с решением КСУ НАПК закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку. А в НАБУ заявили, что придется закрыть 110 уголовных дел, в том числе и против судей КСУ. Спустя сутки Кабмин разблокировал работу реестра. Глава КСУ Тупицкий сказал, что «НАПК разогнало ситуацию». В Офисе президента стали искать выход, хотя, по идее, данный конфликт точно не входит в сферу полномочий этой структуры. 29 октября президент Зеленский срочно созвал СНБО, посвященное «определению мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороны страны»: «Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся общественно опасными». На следующий день возле КСУ прошла акция протеста. Реакция общества была мгновенной. А Зеленский внес в Верховную Раду логичный, по его мнению, законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», где предложил признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий отреагировал тут же, мол, законопроект, который «склепали за ночь», имеет признаки конституционного переворота: «Я это ответственно заявляю, потому что это нарушение статьи 149, 149−1 Конституции Украины». НАПК ответило, что Конституционный суд сам дважды нарушил Конституцию Украины. Позже Зеленский пригрозил роспуском Верховной Рады, если не будет принят его законопроект, и заявил, что Украина может остаться без поддержки МВФ и других западных партнеров, мол, уже получены сигналы от МВФ, Всемирного банка, от Европейского банка реконструкции и развития и всех послов G7 в Украине. Тем временем главы Венецианской комиссии и организации «Группа государств по борьбе с коррупцией» (GRECO) Совета Европы Джанни Букиккио и Марин Мрчела написали письмо, в котором просят Верховную Раду не принимать законопроект, инициированный президентом. Страсти накаляются с каждым часом. В противостояние втягивается все больше людей. Причем часть политиков, экспертов и аналитиков считает, что «президент хочет подчинить последний до сих пор независимый государственный институт» и получить абсолютную власть. Их оппоненты — что КСУ бросил вызов государству и его гражданам. Любой шаг может оказаться фатальным. О беспрецедентной ситуации «ФАКТЫ» поговорили с известным политиком и дипломатом, одним из авторов Конституции Украины Романом Безсмертным.

«Пожалуйста, почитайте Конституцию Украины, Закон „О Конституционном суде“ и решение, которое принято»

— Роман Петрович, Конституцию, которая была, есть и будет основой основ любого государства, у нас сейчас явно попирают. Почему случилась такая ситуация, когда, как метко выразился бывший глава Офиса президента Богдан, «болезнь лечат расстрелом»? Есть у вас какие-то предположения, кто и где писал сценарий этой истории?

- Давайте сначала определимся с дефинициями. Они важны. Определения, которые сейчас используют («конституционный кризис», «политический кризис» и так далее) не имеют никакого отношения к происходящему. Звучат громкие лозунги и обвинения, однако фундаментом всего стал конфликт нескольких лиц, который при правильной режиссуре и следовании сценарию, действительно может вывести на очень серьезную дестабилизацию внутри страны.

Кто же стоит за этим? Для меня очевидно, что это конфликт Зеленский — Медведчук, Зеленский — Коломойский. Этот разлад носит персональный характер, он не имеет абсолютно никакого отношения ни к государственным институциям, ни к Конституции, ни к украинской политике. Почему он обрел такое серьезное звучание? Потому что и с одним, и со вторым Зеленский был близким союзником. Благодаря Коломойскому он стал президентом, а Медведчук завел людей Зеленского в Кремль. Однако сегодня доверие к ним обоим утрачено, да и коммуникаций нет. Они оказались на тропе противостояния.

— Почему утрачено доверие?

- Допускаю, что Зеленский не может реализовать обещанное Коломойскому в силу объективной невозможности это сделать. С Медведчуком то же самое — война (кстати, Зеленский очень смело начал бросаться словом, значения которого вчера еще не понимал; недавно даже прозвучала фраза «мы находимся в состоянии войны»). Это перекрыло возможность взаимного использования и совместных действий с Медведчуком. В общем, мы видим эмоциональный «развод» с битьем посуды.

Очень важно, чтобы украинское общество дало возможность им выяснять отношения между собой, но не втягивалось в этот конфликт. Поточу что за семейные разборки между Коломойским и Зеленским и Медведчуком и Зеленским нам придется платить слишком дорого.

Разрушение и расшатывание Конституционного суда недопустимо и очень опасно. Эта институция не принадлежит к судебной системе. Это отдельная категория, которая является своего рода стабилизирующей институцией государства.

Второй момент. В Украине почти не существует институций, регламентирование деятельности которых было бы столь тщательно расписано, как у Конституционного суда. Поэтому, когда говорят «конституционный кризис» и «политический кризис», я спрашиваю: а на какой из возникших сейчас вопросов нет ответа в Конституции? Назначение, увольнение, досрочное прекращение полномочий судьи, выполнение или невыполнение решений Конституционного суда и так далее — на все эти вопросы есть ответы.

Кто этот сценарий писал? Обратите внимание, ситуация совпала с завершением местных выборов. Градус накалился. Я в свое время говорил о том, что и местную избирательную кампанию, и особенно ее финал попробуют максимально использовать. Вот это как раз и случилось.

Но надо отдать должное судьям, они понимали это очень хорошо. Конституционный суд и судья-докладчик Слиденко из огромного представления депутатов выделили лишь маленький фрагмент. Всего-навсего. И непонятно, будут ли вообще заслушивать остальное из этого представления. А тут такое рассказывают…

Поэтому первое, к чему я призвал бы: пожалуйста, почитайте Конституцию Украины, Закон «О Конституционном суде» и решение, которое принято. Уже не говорю о том, что, большинство, насколько я понимаю, не читало представление, поданное народными депутатами. Сопоставьте все и страсти улягутся.

«В конституционном судопроизводстве паузы недопустимы вообще»

— Зеленского обвиняют в злоупотреблении властью, ведь он предложил «перезагрузку» Конституционного суда. Процитирую ваш комментарий: «Президент не понимает, какова его роль в конституционном процессе. Вместо того чтобы стабилизировать ситуацию, он еще больше ее расшатывает».

- Что касается претензий о злоупотреблении властью. Откуда взялся этот тезис? Если президент позволяет себе обсуждать в средствах массовой информации судей Конституционного суда вместо того, чтобы не нагнетать обстановку, очевидно, что эта ситуация рано или поздно выйдет из берегов.

У президента достаточно полномочий, чтобы указать Генеральной прокуратуре, ГБР, Службе безопасности и так далее на необходимость проверить, потом доказать или опровергнуть факты, причем до определенного времени без распространения информации за пределами этих учреждений. Вместо этого президент повторил ту же ошибку, какую допустил, когда МВД огласило подозреваемых в деле Шеремета. А теперь представьте, что ровно то же происходит не просто по отношению к рядовому гражданину, пусть даже ветерану войны, а по отношению к судьям Конституционного суда.

Я сейчас никого не очерняю и не обеляю. Но говорю о том, что нужно понимать, что на телевидении обсуждать действия или бездеятельность судьи Конституционного суда, особенно если это касается вопросов приватного характера, недопустимо. Сложно сказать, устоит ли после такого институция. Ведь, дискредитируя этих людей, дискредитируешь и ее саму. Правильно было бы сказать, что есть соответствующие органы, пусть они разбираются, а суд установит истину. И поставить точку на этом. А президент повел себя с точностью до наоборот.

Теперь об истерике другой стороны по поводу узурпации власти. Что перезагрузить? Перезагрузить можно компьютер, но нанести удар по одному из ключевых институтов государственности и получить паузу в его работе… Нужно просто внимательно почитать Закон «О Конституционном суде». И понять, что в конституционном судопроизводстве паузы недопустимы вообще.

Понимаю, что можно сомневаться в положениях, которые есть в этом законе. Но, господа, идите в таком случае в Верховную Раду и дискутируйте там. Не трогайте Конституционный суд.

Не судьи Конституционного суда вписали в закон, что Конституционный суд увольняет судью Конституционного суда. Это решение принял парламент. Более того, судьи и не участвовали в написании закона. Так что обсуждайте с законодателями эти вопросы. А теперь все свалили в одну кучу, и это может реально перерасти в политический и конституционный кризис.

Тем не менее думаю, что сейчас, когда все больше и больше людей начинают вникать в ситуацию, они придут в себя и поймут, что нельзя претензии к физическому лицу заменять претензиями к институту власти. Так же нельзя решение Конституционного суда распространять на все вопросы противодействия коррупции. Объясню почему. Потому что все органы противодействия коррупции, созданные за последние годы, — внеконституционные. О них нет даже упоминания в Конституции. Поэтому вместо того, чтобы кричать, нужно спокойно и без суматохи внести изменения в Конституцию, а после этого внести изменения в законы.

Роман Безсмертный: «В Украине почти не существует институций, регламентирование деятельности которых было бы столь тщательно расписано, как у Конституционного суда»

— Какие конкретно следует внести изменения в Конституцию?

- Внести туда такие структуры, как ГБР, САП, НАБУ, НАПК. А тем, кто назначает руководителей этих служб, добавить эти полномочия. Ведь в обязанностях президента вы о них не прочитаете нигде.

При этом — внимание! — нужно четко понимать, что все эти структуры не просто засевают поля и собирают урожай. Они работают в области прав человека. А принцип распределения власти — это глобальный ключевой конституционный принцип, где четко расписаны структуры, которые обеспечивают эти функциональные признаки распределения власти.

Я не случайно в начале сказал, что Конституционный суд не входит в систему судов. К какой судебной системе он относится, где это написано? Покажите мне, пожалуйста.

Поэтому перед тем, как топтаться по всему этому, нужно четко понять, какая существует сегодня правовая основа деятельности Конституционного суда.

Теперь следующий момент. Если мы проанализируем ситуацию, то на самом деле одна из причин произошедшего — это незавершенность конституционной реформы. Команда Зеленского вроде начала двигаться в этом направлении, но в результате на этапе трансформирования президентской системы организации власти в парламентско-президентскую они сделали определенные шаги и тут же застыли. Вот и возникла коллизия в отношениях институтов власти. Собственно, этот правовой пробел и дальше будет порождать бесконечные конфликты.

Нужно понимать, что Конституция — это живой организм, особенно в таких молодых государствах, как Украина. Ее нужно совершенствовать, потому что и общество, и государство проходят очень быстрые этапы трансформации, возникают новые вызовы, которые нужно урегулировать.

Мы с вами не раз говорили о войне. Она длится уже седьмой год. Казалось бы, все нюансы должны быть выстроены. Но тогда почему до сих пор не введены в действие законы «О правовом режиме военного положения» и «Об обороне Украины», хотя Конституция обязывает президента это делать? Это свидетельствует об определенной проблематике и правовых коллизиях, которые необходимо устранить. То есть внести изменения в Конституцию.

К тому же нужно четко понимать, что, реагируя на решение, принятое Конституционным судом, сразу же нужно было издать указ президента о том, что для доступа к реестру НАПК достаточно решения Кабинета министров, а завтра, возможно, это будет решение только самого НАПК. Ведь идет абсолютно непонятная игра из-за доступа к реестру.

Но хуже всего то, что весь процесс режиссируется, а элита общества не способна почувствовать это. Она поддается манипуляциям. А должна была бы сказать: «Мы понимаем претензии к первому, второму, третьему, но не трогайте, пожалуйста, КСУ, потому что это стабилизирующий институт власти. Не рассказывайте про какие-то перезагрузки. Хотите уволить человека — увольняйте. Хотите обеспечить определенный процесс — внесите изменения в Конституцию и законы, но делайте это продумано, в соответствии с процедурами». Поскольку нужно понимать, что демократия — это не только решения, но и процедура принятий этих решений.

Напомню, что четыре года назад я вам говорил о том, что подобные решения будут подвергать рассмотрению в Конституционном суде. Потому что здесь была нарушена процедура, там не внесены изменения в Конституцию, тут закон был подписан с нарушением указанной процедуры. А такое ведь не забывается и потом используется при смене политической конъюнктуры.

Безусловно, градус повысили еще и личные конфликты, которые и стали причиной того, что СМИ, которые находятся в руках одного из участников, подхватили это на щит, раскрутили и придали информационный характер конституционного и политического кризиса, которых нет. На все возникшие вопросы Конституция и законы дают ответы.

Главная цель этой эпопеи — дестабилизировать ситуацию и, понимая психофизическое состояние и особенности характера президента, довести или до его отставки, или до досрочных парламентских выборов. Что, как вы понимаете, может все только осложнить.

«Конституция дает ответы на все возникшие вопросы»

— Кстати, о парламенте. Президент выдвинул ему ультиматум: не голосуете за мой законопроект — распущу Раду. Он хочет остаться во время войны, пандемии и кризиса без парламента? У нас парламентско-президентская республика, вообще-то. И президент имеет право распускать парламент исключительно на основаниях, предусмотренных Основным законом.

— Для меня странно, когда президент высказывает ультиматум парламенту, где монобольшинство составляет его партия. На самом деле он бьет по себе, а не по парламенту.

— Выстрел в ногу, как сейчас говорят.

- С одной стороны, парламентарии абсолютно четко скажут, что его предложения носят антиконституционный характер. С другой стороны, от него в решении этой ситуации прежде всего требуется выполнение Конституции и законов Украины, ведь именно на нем лежат обязанности гаранта соблюдения Основного закона.

Роман Безсмертный: «Для меня странно, когда президент высказывает ультиматум парламенту, где монобольшинство составляет его партия».

— Зеленского обвиняют в том, что он сделал попытку в итоге получить карманный Конституционный суд. Журналист Виталий Портников написал: «Сегодня президент использует скандал вокруг антикоррупционных решений Конституционного суда для того, чтобы решить проблему неподконтрольности себе судей, а вовсе не для того, чтобы решить проблемы борьбы с коррупцией. И это ровно то же самое, чем занимался в 1993 году Борис Ельцин. Это и был российский путь авторитаризма. Теперь мы наблюдаем украинский путь».

- Допускаю, что на определенном этапе президент Зеленский использовал возможности, в том числе и тех, кого я назвал, влиять на Конституционный суд. Игорь Слиденко, судья-докладчик по вопросу, из-за которого возник весь сыр-бор, рассказал, что Конституционный суд подвергался постоянному невиданному давлению со стороны Офиса президента. Собственно, это и сорвало ситуацию с гаек. Обратите внимание, что Слиденко подал в отставку. То есть человек не принимает политики, которую исповедует руководство государства, выходя за рамки допустимого.

Я сейчас обращаюсь к тем, кто проклинает Конституционный суд. Поймите, что судьей-докладчиком был украинский патриот и высококлассный юрист. И еще раз акцентирую внимание, что из большого представления был выделен один маленький вопрос. Когда я слышу, что теперь говорят о Конституционном суде, хочу спросить: где вы такое читали в решении?

В общем, тут намешано столько всего… Но хуже всего то, что президент поддался этому и «поплыл», что реакция была абсолютно не конструктивная, а исключительно эмоциональная, и что ситуация развивается сама по себе, она не взята в работу ни парламентом, ни президентом, хотя Конституция дает ответы на все возникшие вопросы.

Вы что, видите в парламенте заблокированную трибуну? Парламент спокойно работает. Где тут политический кризис? О чем мы говорим? При чем тут отношения двух людей, даже таких известных, к государству Украина? Пусть выясняют их, где хотят. В суде, на дуэли — где угодно.

Если у господина президента есть замечания к Тупицкому, для этого существуют Служба безопасности и ГБР. Пусть выясняют все. Не нужно унижать судей Конституционного суда. Там работают такие юристы, как член Венецианской комиссии Сергей Головатый, который выразил особое мнение, есть тот же Слиденко, есть Николай Мельник, есть масса людей, которые достойны звания судьи Конституционного суда. Для чего их позорить сегодня на всю Украину и очернять?

Президент заявил: «Всех в отставку». Да они завтра так хлопнут дверьми, что аж с коробкой вылетит все. Многие из них специалисты с мировым именем, они общаются на «ты» со всем правовым миром. Нельзя так относиться к ним. Это подорвет одну из главных опор государственности.

«Так кто у нас дестабилизирует обстановку?»

— По мнению аналитиков, идет захват независимых институтов, как во времена Януковича. Ровно семь лет назад это стало одной из причин Евромайдана. Президент Зеленский обрисовал апокалиптический сценарий: «Если тот хаос, который творит Конституционный суд, мы не остановим, то получим противостояние на улице». И он уже сейчас, когда не дошло ни до каких крайностей, допускает, что может произойти кровопролитие. Эмоции зашкаливают. При этом мы понимаем, что все истерики искусно подогревают. Может случиться новый Майдан?

- Может. Я осознаю, что тот, кто запустил этот процесс, рассчитывал на это. Понимаете, после семи процентов поддержки на местных выборах добить еще таким — это вообще растоптать. Поэтому со стороны президента (а он это чувствует как актер) такие эмоции и такое давление. И со стороны тех, кто это разрабатывал.

Но я вас уверяю, что это все абсолютно никакого отношения не имеет ни к Конституционному суду, ни к решению Конституционного суда. Любой юрист, прочитав это решение, может сказать: «С моей точки зрения вот это верно, а это должно было быть так». Но это его мнение. Зачем мы тогда городим эти институты власти, конституционные суды и прочее? Вопрос о решении суда развязывается через внесение изменений и это не требует каких-то глобальных шагов.

— Александр Тупицкий 3 ноября заявил, что роспуск суда может привести к нарушению территориальной целостности Украины. А ранее он назвал законопроект президента «имеющим признаки конституционного переворота».

- Пауза в работе Конституционного суда недопустима (уволить — не означает сразу назначить). Потому что есть целый ряд полномочий, которые Конституционный суд несет в сфере национальной безопасности и обороны.

Хочу напомнить, что в Украине с 1993 по 1996 год формально существовал Конституционный суд (реально он начал работать после принятия действующей Конституции и Закона «О Конституционном суде Украины» в октябре 1996 года. — Авт.), но он не был сформирован. Ведь может случиться, что могут «апгрэйднуть» Конституционный суд, но «апгрэйднуть» так, что никто не будет назначен. А потом кто будет отвечать за то, о чем сейчас идет разговор?

Еще напомню, что в 2014 году объясняли, что не вводят Закон «Об обороне» и Закон «О правовом режиме военного положения», потому что был временно исполняющий обязанности президента. Помните, как об этом говорили? Я прекрасно понимаю, что люди искали объяснение своей бездеятельности. В общем, существуют полномочия, которые не могут прерываться. Точка.

— Противоречия в любом случае придется устранять. Как защитить конституционный порядок? Как выйти из этой крайне сложной ситуации, не навредив государству и его гражданам? Как вернуть доверие к такой важной институции?

- Первое. Я предложил бы и президенту, и правительству, и парламенту четко определиться с актуальностью проблем и понять, что задача номер один у украинцев и у украинского государства — выжить. Сегодня нужно бросить все силы и сосредоточиться на войне и борьбе с пандемией, а не тратить усилия на то, что от этого отвлекает.

Второе — это энергетический кризис и экономика государства. Скоро заработные платы бюджетникам и пенсии платить будет нечем — уже и бюджет не поможет Пенсионному фонду.

Третье. Нужно понять, что правовая модель государства должна развиваться вместе с обществом, поэтому ее нужно совершенствовать. Уже давным-давно назрело создание постоянно действующей парламентской конституционной комиссии. Чтобы не ждать, когда грянет гром, а вносить адекватные корректные изменения в Конституцию, реагируя на ситуации, которые складываются. Я не случайно все эти годы говорил, что нельзя оставлять в области прав человека внеконституционные органы, потому что рано или поздно проблема возникнет.

И еще. Очевидно, что сфера обороны и безопасности требует очень тщательного обслуживания, как и информационная безопасность. Нужно понять, что из-за упущений в ней мы сегодня переживаем конфликт между двумя персонами как конституционный и политический кризис.

Я впервые в жизни вижу, что выяснение отношений с задействованием государственных институтов так трактуется в обществе. Смотрю на эту бурю, включаю телевизор -парламент работает, правительство работает. А президент сказал на ток-шоу, что все — катастрофа. Тогда вопрос: так кто у нас дестабилизирует обстановку?

Прошли выборы, местные советы приступили к работе. Вот представьте, там проблемы с бюджетом, пенсионными выплатами, заработной платой, в некоторых городах не включено отопление, растет статистика заболевших ковидом и смертей за сутки, а тут включаешь «ящик» — елки-палки, так они что, не видят всего этого? Они играют в свои игры. Я просто не нахожу слов, поймите меня правильно, чтобы описать все, что сейчас происходит. Придумали какой-то политический кризис, какой-то конституционный кризис. Имеете претензии к судье — пожалуйста, есть органы. Имеете претензии к решению — внесите изменения в Закон. Понятно, что нужно что-то делать. Чего гвалт такой поднимать?

Фото Александра КОСАРЕВА

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter